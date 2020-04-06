***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 12:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bİlgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 798,3 % 0,000418 % 0,002473 % 591,851349
ZRY 81,89 % 0,000466 % 0,000254 % 54,491273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834995
BIST
15:3191.365
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.811,93
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:316,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:317,3031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:31357,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 7,07
|Açılış
|: 357,64
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,08
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.671.598
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.530.333
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|31.159.910
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.772.531
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.827.729
|% 10,00
|
|INFO
|5,88
|19.175.539
|% -7,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|RALYH
|7,53
|1.257.072
|% -5,87
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|439.853.282
|% 1,99
|
|SASA
|9,13
|384.162.114
|% 8,43
|
|PETKM
|3,45
|371.349.375
|% 1,17
|
|THYAO
|9,13
|328.455.041
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,42
|274.603.531
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,05
|129.068.388
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|371.349.375
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|178.349.290
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.671.598
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|40.341.107
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3068
|8,3485
|% 0,83
|
|Frank
|6,9014
|6,9430
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7982
|1,8073
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|23,11
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1615, 21 artarak (% 1.91 ) 86, 362
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15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, BEYAZ, KERVN, IZTAR, TACTR, METAL
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