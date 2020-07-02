***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2020 15:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 4.197,07 % 0,000768 % 0,003831 % 498,636413
ZRY 4.848,5 % 0,000759 % 0,004426 % 583,501235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854061
BIST
15:04116.637
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.322,48
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:046,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
15:047,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:04390,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 390,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|151.488.181
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.917.936
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.002.081
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.222.588
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.455.347
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,16
|3.738.938
|% -4,80
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,35
|895.144.242
|% 0,60
|
|SISE
|5,88
|635.545.082
|% 5,57
|
|THYAO
|12,28
|593.404.289
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,05
|573.606.680
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,24
|551.534.943
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,05
|573.606.680
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|237.123.348
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|330.779.556
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|551.534.943
|% 0,31
|
|CEMAS
|1,67
|270.793.293
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5548
|8,5977
|% 0,44
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-0,92
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.632
|10,00
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,90
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,36
|
Seans Raporu
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15:20ULUUN
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