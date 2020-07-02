***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2020 15:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 20.725,51 % 0,000625 % 0,002867 % 458,934375
ZRY 73.219,12 % 0,000764 % 0,010129 % 1.326,336679
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854075
BIST
15:37116.855
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.540,22
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:376,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:377,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:37388,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 388,92
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|98.692.922
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.267.653
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.088.291
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,76
|12.815.410
|% -2,91
|
|GARAN
|8,38
|969.750.512
|% 0,96
|
|SISE
|5,87
|674.850.585
|% 5,39
|
|THYAO
|12,28
|633.224.890
|% -0,16
|
|ISFIN
|4,32
|626.830.781
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.235.806
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|335.860.333
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|572.330.330
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|523.657.461
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5517
|8,5946
|% 0,40
|
|Frank
|7,2352
|7,2788
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|-2,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,10
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-1,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,29
|
Seans Raporu
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15:51TMPOL
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