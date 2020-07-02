ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.052.493
|% 10,00
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|MAALT
|85,35
|21.268.933
|% 9,99
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5626
|8,6055
|% 0,53
|Frank
|7,2353
|7,2789
|% 0,32
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
Seans Raporu
- 15:57OZGYO Yüzde 9.52 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 194, 486 adet işlem
- 15:56MIPAZ Yüzde 4.89 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 622, 162 adet işlem
- 15:54MERKO Yüzde 9.03 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 998, 025 adet işlem
- 15:53XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1361, 39 artarak (% 1.27 ) 108, 245
- 15:53 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHYAY, BMELK