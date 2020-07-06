***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 10:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020 15:15
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 0 % 0 % 0 % 934,912002
ZRY 57.217,56 % 0,01575 % 0,066507 % 422,270294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854775
BIST
11:25117.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 2.210,85
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:256,8573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:257,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:25391,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 391,50
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.571.949
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|17.788.636
|% 9,99
|
|KERVT
|5,64
|83.224.017
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,81
|8.917.844
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|KRDMA
|4,41
|6.272.820
|% -8,12
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|SISE
|5,99
|450.008.594
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,80
|377.707.587
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,28
|321.747.114
|% 2,73
|
|GARAN
|8,36
|296.282.342
|% 1,70
|
|THYAO
|12,00
|265.321.418
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,80
|377.707.587
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|111.964.334
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|202.306.138
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|187.352.948
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|136.473.444
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5384
|8,5813
|% 0,01
|
|Frank
|7,2423
|7,2859
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,04
|
|Altın Gr.
|391
|392
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.558
|3,50
|
|Tam
|2.613
|2.624
|3,60
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,02
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,68
|
Seans Raporu
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