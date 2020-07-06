***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 10:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020 15:15
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 1.548,99 % 0,000081 % 0,000275 % 340,597231
ZRY 6.669,06 % 0,000799 % 0,001186 % 148,469128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854788
BIST
12:01117.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 2.028,60
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
12:016,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8663
En Düşük
6,8420
12:017,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
12:01392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.939.155
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.518.703
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|NATEN
|24,34
|69.509.052
|% 9,84
|
|VKFYO
|4,81
|9.063.558
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,56
|10.022.455
|% -5,00
|
|SISE
|6,03
|553.431.374
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,79
|422.663.355
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,29
|369.883.627
|% 2,79
|
|GARAN
|8,33
|340.849.122
|% 1,34
|
|TSPOR
|7,35
|326.157.739
|% 9,05
|
|IHLGM
|1,79
|422.663.355
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|121.723.698
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|216.587.030
|% 2,73
|
|ODAS
|2,75
|295.507.423
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,07
|208.299.804
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5474
|8,5903
|% 0,11
|
|Frank
|7,2557
|7,2994
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,70
|
|Tam
|2.615
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
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|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
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