***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2020 11:24
uruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 601,27 % 0,000757 % 0,01877 % 2.479,473203
ZRY 635,56 % 0,011337 % 0,01984 % 175,003055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880406
BIST
12:461.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:467,9384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:469,3634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:46487,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,37
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:44
|IDEAS
|11,66
|4.982.364
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.063.734
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.601.246
|% 9,98
|
|KENT
|292,00
|5.342.820
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.105.286
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|785.487.004
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|475.430.103
|% 1,00
|
|KERVT
|7,17
|271.916.324
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,35
|252.371.398
|% 0,61
|
|TKNSA
|9,11
|242.842.230
|% 3,88
|
|SISE
|6,89
|785.487.004
|% 1,47
|
|TSKB
|1,11
|114.944.285
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,76
|142.174.912
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|171.245.793
|% 6,19
|
|GARAN
|7,04
|475.430.103
|% 1,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9324
|7,9370
|% -0,08
|
|Euro
|9,3546
|9,3623
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2223
|10,2736
|% -0,16
|
|Frank
|8,6457
|8,6978
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1076
|2,1182
|% -0,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|19,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|37,13
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|17,96
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,45
|