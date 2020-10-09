***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2020 11:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 77.723,88 % 0,000403 % 0,001774 % 440,142118
ZRY 2.569.228,59 % 0,000782 % 0,058656 % 7.504,360805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880425
BIST
12:461.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:467,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:469,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:46487,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,37
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:44
|IDEAS
|11,66
|4.982.364
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.065.933
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|105.623.735
|% 9,98
|
|KENT
|292,00
|5.438.304
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.127.570
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|786.128.654
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|477.748.513
|% 1,00
|
|KERVT
|7,16
|273.867.136
|% 9,15
|
|TUPRS
|82,40
|253.189.598
|% 0,67
|
|TKNSA
|9,09
|243.426.573
|% 3,65
|
|SISE
|6,90
|786.128.654
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.038.633
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,76
|142.194.460
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|171.808.080
|% 6,19
|
|KRDMD
|3,45
|235.242.071
|% 1,77
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9324
|7,9370
|% -0,08
|
|Euro
|9,3546
|9,3623
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2218
|10,2731
|% -0,16
|
|Frank
|8,6457
|8,6978
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1075
|2,1181
|% -0,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,59
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|17,70
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,85
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,45
|