***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2020 11:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgisi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 0 % 0 % 0 % 2.045,824906
ZRY 36,05 % 0,000211 % 0,000067 % 31,895907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880411
BIST
13:201.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:207,9375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:209,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:20488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,61
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:20
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.446.293
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.472.194
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.277.121
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|SISE
|6,89
|836.549.310
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|489.627.357
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|373.974.376
|% 2,06
|
|KERVT
|7,21
|308.598.252
|% 9,91
|
|TUPRS
|82,50
|266.514.530
|% 0,79
|
|SISE
|6,89
|836.549.310
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,46
|373.974.376
|% 2,06
|
|TSKB
|1,11
|115.733.365
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,77
|143.892.034
|% 1,14
|
|USAK
|2,24
|176.666.665
|% 6,67
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9319
|7,9375
|% -0,08
|
|Euro
|9,3578
|9,3643
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2333
|10,2847
|% -0,05
|
|Frank
|8,6531
|8,7052
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1083
|2,1188
|% -0,09
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,34
|