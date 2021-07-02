***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2021 16:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım-Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 0 % 0 % 0 % 15,986253
ZRY 1.793,31 % 0,000674 % 0,003579 % 530,81848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945835
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05497,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.345
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|559.994
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.674
|% 9,97
|
|BIOEN
|22,50
|130.243.016
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.404.246
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.641.950
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.054.360
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.396.076.891
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|922.384.267
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|878.205.410
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|748.016.500
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|691.016.995
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.345
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.453.157
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|248.573.456
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.396.076.891
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|544.810.917
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6898
|8,6912
|% 0,47
|
|Euro
|10,2927
|10,2988
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9400
|11,9999
|% 0,61
|
|Frank
|2,3090
|2,3206
|% 0,42
|
|Riyal
|497,7000
|497,7890
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de