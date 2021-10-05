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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

05.10.2021 11:05



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 12.335,8 % 0,000404 % 0,001788 % 442,155572
ZRY 64.678,16 % 0,000803 % 0,009373 % 1.166,852454



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966806


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ALBRK 1,81 94.537.011 % 9,70  
KERVN 0,80 3.005.652 % 9,59  
OYYAT 30,44 99.867.337 % 9,26  
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14:02 Alış Satış %  
Dolar 8,8593 8,8613 % 0,16  
Euro 10,2820 10,2849 % -0,09  
Sterlin 12,0357 12,0961 % 0,20  
Frank 9,5181 9,5754 % -0,20  
Riyal 2,3558 2,3676 % 0,10  
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14:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 -15,13  
Altın Gr. 500 500 -3,86  
Cumhuriyet 3.310 3.360 5,00  
Tam 3.294 3.377 2,02  
Yarım 1.592 1.633 0,98  
Çeyrek 798 817 0,49  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 -0,17  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,03  
B. Petrol 81,80 81,80 0,52  
Seans Raporu 14:02
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