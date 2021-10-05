***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.10.2021 11:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 14.791,8 % 0,000519 % 0,003169 % 610,79174
ZRY 24.981,64 % 0,000819 % 0,005351 % 653,66071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966810
BIST
11:061.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:068,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
11:0610,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:06501,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,58
|Açılış
|: 501,23
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:06
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|49.732.535
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|NUGYO
|11,27
|13.211.105
|% 9,63
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,19
|26.025.483
|% -7,94
|
|MARTI
|1,55
|8.094.199
|% -7,74
|
|HURGZ
|2,31
|21.370.230
|% -7,60
|
|RALYH
|4,45
|5.689.613
|% -6,71
|
|AKSUE
|10,61
|2.172.449
|% -4,93
|
|MAREN
|10,20
|387.899.339
|% 1,49
|
|THYAO
|14,00
|342.606.228
|% 0,94
|
|GARAN
|9,21
|320.352.620
|% -0,11
|
|TUPRS
|118,10
|296.385.288
|% 1,81
|
|SISE
|8,15
|146.345.989
|% 0,12
|
|SKBNK
|0,98
|61.338.348
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|142.875.408
|% -0,42
|
|MAREN
|10,20
|387.899.339
|% 1,49
|
|GARAN
|9,21
|320.352.620
|% -0,11
|
|AGYO
|3,19
|99.831.104
|% 3,24
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8492
|8,8514
|% 0,05
|
|Euro
|10,2732
|10,2780
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0894
|% 0,15
|
|Frank
|9,5238
|9,5812
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 0,06
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-9,71
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,80
|81,80
|0,52
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
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11:16HURGZ
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 531, 468 adet işlem
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11:15KUTPO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 484, 260 adet işlem
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11:14XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 2, 979.00 milyon TL de
-
11:14RALYH
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 259, 806 adet işlem
-
11:13HURGZ
Yüzde -9.20 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 468, 397 adet işlem