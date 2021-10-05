***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.10.2021 11:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 5.413,65 % 0,000025 % 0,000152 % 603,519048
ZRY 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966814
BIST
14:081.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
14:088,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
14:0810,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
14:08500,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,59
|Açılış
|: 500,12
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,26
BIST En Aktif Hisseler14:08
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.332.785
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.589.123
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,48
|100.044.179
|% 9,40
|
|BIOEN
|24,30
|169.976.604
|% -10,00
|
|MARTI
|1,54
|13.259.582
|% -8,33
|
|KARYE
|15,15
|70.342.496
|% -8,18
|
|YUNSA
|15,62
|13.268.000
|% -7,41
|
|BSOKE
|2,73
|19.536.608
|% -5,86
|
|MAREN
|10,57
|820.077.167
|% 5,17
|
|GARAN
|9,27
|782.784.196
|% 0,54
|
|THYAO
|14,07
|590.127.585
|% 1,44
|
|TUPRS
|117,90
|522.883.056
|% 1,64
|
|SISE
|8,15
|297.352.701
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,00
|111.404.243
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|782.784.196
|% 0,54
|
|MAREN
|10,57
|820.077.167
|% 5,17
|
|YKBNK
|2,38
|188.967.402
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,81
|94.589.123
|% 9,70
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8576
|8,8592
|% 0,14
|
|Euro
|10,2776
|10,2918
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0280
|12,0884
|% 0,14
|
|Frank
|9,5122
|9,5695
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% 0,02
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,04
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|4,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|1,42
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,69
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,54
|