***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:58
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 4.919,61 % 0,00074009 % 0,01255335 % 1.696,17016294
ZRY 436.406,72 % 0,02006762 % 1,11357774 % 5.549,12627561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989219
BIST
10:432.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:4313,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1040
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:4315,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1114
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:43798,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,40
|Açılış
|: 798,26
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:43
|AYGAZ
|25,60
|25.156.704
|% 5,35
|
|AYCES
|63,15
|412.795
|% 2,27
|
|ADEL
|33,70
|1.072.997
|% 0,90
|
|ALGYO
|32,64
|12.746.776
|% 0,62
|
|ASELS
|23,14
|285.623.079
|% 0,52
|
|BAGFS
|15,33
|7.842.824
|% -2,48
|
|BFREN
|1.167,40
|4.585.593
|% -2,28
|
|ASUZU
|36,74
|8.530.605
|% -1,87
|
|ALARK
|12,41
|17.458.231
|% -1,66
|
|ALCAR
|292,30
|2.830.834
|% -1,58
|
|ASELS
|23,14
|285.623.079
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,32
|121.673.625
|% -0,27
|
|ARCLK
|51,00
|36.909.332
|% -1,35
|
|AGYO
|3,17
|28.174.766
|% -0,94
|
|AKSA
|36,30
|27.421.101
|% 0,39
|
|GARAN
|11,49
|330.040.319
|% 0,35
|
|EREGL
|30,62
|526.124.336
|% -0,78
|
|DOHOL
|2,99
|50.870.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,32
|121.673.625
|% -0,27
|
|ASELS
|23,14
|285.623.079
|% 0,52
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7505
|13,7721
|% 0,76
|
|Euro
|15,5313
|15,5763
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,5583
|18,6513
|% 0,59
|
|Frank
|14,9260
|15,0159
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6601
|3,6784
|% 0,97
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-10,24
|
|Altın Gr.
|798
|799
|3,68
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|10,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|-0,49
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 41 artarak (% 0.15 ) 2, 216
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10:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:56XU100
Endeks 2, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 6, 581.00 milyon TL de
-
10:56INDES
Yüzde 4.15 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 824, 455 adet işlem
-
10:54AYGAZ
Yüzde 5.68 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 950, 912 adet işlem