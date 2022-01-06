***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 19.871,96 % 0,00044465 % 0,00279024 % 627,50881154
ZRY 80.315,28 % 0,00079662 % 0,01127716 % 1.415,61432604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989229
BIST
11:012.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.013
En Düşük
1.978
11:0113,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0580
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
11:0115,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0959
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
11:01796,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,17
|Açılış
|: 796,03
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ALCTL
|27,40
|14.299.842
|% 2,85
|
|ALGYO
|32,84
|16.359.345
|% 1,23
|
|ADEL
|33,80
|1.488.195
|% 1,20
|
|ASELS
|23,28
|331.085.981
|% 1,13
|
|ARCLK
|51,90
|57.449.880
|% 0,39
|
|ASUZU
|36,70
|10.366.636
|% -1,98
|
|ARENA
|13,53
|2.811.882
|% -1,60
|
|ARSAN
|5,36
|3.702.231
|% -1,47
|
|ALARK
|12,44
|19.259.123
|% -1,43
|
|AKENR
|1,75
|1.959.408
|% -1,13
|
|THYAO
|24,86
|1.021.190.832
|% 4,02
|
|EREGL
|30,74
|615.546.309
|% -0,39
|
|SISE
|14,60
|546.951.913
|% 1,32
|
|PETKM
|9,16
|487.744.208
|% 3,62
|
|KRDMD
|10,30
|404.019.376
|% 0,00
|
|PETKM
|9,16
|487.744.208
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,49
|186.731.686
|% -0,57
|
|TSKB
|1,51
|69.059.016
|% 0,67
|
|ODAS
|1,38
|60.017.269
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|1.021.190.832
|% 4,02
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7123
|13,7261
|% 0,42
|
|Euro
|15,5117
|15,5608
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,4949
|18,5877
|% 0,25
|
|Frank
|14,8851
|14,9748
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6494
|3,6677
|% 0,67
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-9,48
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,40
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|-0,39
|