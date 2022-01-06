***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 0 % 0 % 0 % 382,4711842
ZRY 0,94 % 0,01575964 % 0,00038302 % 2,43038894
IYM 348,82 % 3,11732833 % 0,14213329 % 4,55945872
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989230
BIST
11:132.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,19
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:1313,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0494
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,5915
11:1315,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,3841
11:13795,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,58
|Açılış
|: 795,44
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler11:13
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.921.722
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|HURGZ
|2,15
|22.048.593
|% 6,44
|
|RALYH
|12,70
|35.146.041
|% 5,75
|
|ELITE
|22,04
|44.454.486
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,07
|33.101.919
|% -9,59
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|RHEAG
|1,90
|385.709
|% -3,55
|
|THYAO
|24,94
|1.075.886.228
|% 4,35
|
|EREGL
|30,96
|746.535.816
|% 0,32
|
|SISE
|14,57
|586.764.743
|% 1,11
|
|PETKM
|9,20
|523.170.630
|% 4,07
|
|KRDMD
|10,41
|502.576.139
|% 1,07
|
|PETKM
|9,20
|523.170.630
|% 4,07
|
|YKBNK
|3,49
|196.578.402
|% -0,57
|
|KRDMD
|10,41
|502.576.139
|% 1,07
|
|TSKB
|1,51
|69.992.795
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,30
|105.025.620
|% 0,44
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6953
|13,7175
|% 0,36
|
|Euro
|15,4799
|15,5264
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,4856
|18,5784
|% 0,20
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6448
|3,6631
|% 0,55
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-9,40
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,44
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-0,44
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28KORDS
Yüzde 4.33 oranında artışla 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 010 adet işlem
-
11:27THYAO
Yüzde 4.18 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 766, 409 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 86 artarak (% 0.90 ) 2, 232
-
11:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TRKCM
-
11:26XU100
Endeks 2, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 9, 125.00 milyon TL de