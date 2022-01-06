***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 1.643,54 % 0,00073797 % 0,00040848 % 55,35291896
ZRY 20.377,18 % 0,00272305 % 0,00506459 % 185,98955058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989236
BIST
12:172.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:1713,6352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0329
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:1715,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:17787,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -7,43
|Açılış
|: 787,44
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:15
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.084.987
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,70
|1.735.121
|% 7,59
|
|KIMMR
|3,48
|80.849.327
|% 7,41
|
|ELITE
|22,04
|45.209.466
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,33
|52.046.769
|% -6,27
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.893.786
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.689.609
|% -3,82
|
|THYAO
|25,12
|1.546.165.987
|% 5,10
|
|EREGL
|30,72
|1.134.531.051
|% -0,45
|
|GARAN
|11,56
|906.846.644
|% 0,96
|
|SISE
|14,61
|870.825.355
|% 1,39
|
|KRDMD
|10,30
|739.705.670
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,54
|421.899.317
|% 0,85
|
|GARAN
|11,56
|906.846.644
|% 0,96
|
|PETKM
|9,14
|711.052.701
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,29
|167.648.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,30
|739.705.670
|% 0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6163
|13,6493
|% -0,14
|
|Euro
|15,3981
|15,4462
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,3547
|18,4467
|% -0,51
|
|Frank
|14,7756
|14,8646
|% -0,29
|
|Riyal
|3,6226
|3,6408
|% -0,07
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-15,15
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|5.233
|5.312
|-28,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|-37,39
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-18,08
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-9,04
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|-0,22
|