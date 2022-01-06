***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 0 % 0 % 0 % 644,50626998
ZRY 0 % 0 % 0 % 12.232,82722635
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989242
BIST
12:092.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:0913,6107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0574
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:0915,4619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:09785,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -9,19
|Açılış
|: 785,67
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:07
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.079.700
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,47
|79.943.216
|% 7,10
|
|DGGYO
|11,42
|6.383.893
|% 7,03
|
|ELITE
|22,04
|45.190.071
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,29
|51.680.073
|% -6,78
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.886.995
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.594.168
|% -3,82
|
|THYAO
|24,98
|1.428.313.175
|% 4,52
|
|EREGL
|30,68
|1.121.405.678
|% -0,58
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|SISE
|14,63
|864.866.712
|% 1,53
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,54
|352.033.588
|% 0,85
|
|PETKM
|9,11
|703.274.385
|% 3,05
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|165.950.093
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6115
|13,6515
|% -0,12
|
|Euro
|15,4011
|15,4683
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,3444
|18,4364
|% -0,57
|
|Frank
|14,7628
|14,8517
|% -0,38
|
|Riyal
|3,6208
|3,6390
|% -0,12
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-15,15
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|5.233
|5.312
|-28,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|-37,39
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-18,08
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-9,04
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|-0,22
|
Seans Raporu
12:07
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12:22MTRYO
Yüzde 8.23 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 329 adet işlem
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12:21XU100
Endeks 2, 012 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 13, 126.00 milyon TL de
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12:21AYGAZ
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12:20THYAO
Yüzde 4.27 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 733, 032 adet işlem
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12:18AYGAZ
Yüzde 4.69 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 328, 197 adet işlem