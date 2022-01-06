***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:58
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 93.234,34 % 0,0005028 % 0,00378585 % 752,94373288
ZRY 1.618.470,79 % 0,0007812 % 0,06571927 % 8.412,53316844
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989222
BIST
15:442.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:4413,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0921
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:4415,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1427
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:44794,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 794,85
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:43
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,88
|9.520.093
|% 8,98
|
|YESIL
|2,01
|93.815.194
|% 7,49
|
|ELITE
|22,04
|46.442.053
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|9.737.551
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,15
|62.797.724
|% -8,57
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|GWIND
|5,96
|35.362.671
|% -5,85
|
|THYAO
|25,12
|2.889.782.414
|% 5,10
|
|EREGL
|30,58
|1.948.898.178
|% -0,91
|
|GARAN
|11,51
|1.774.026.281
|% 0,52
|
|SISE
|14,72
|1.393.915.005
|% 2,15
|
|KRDMD
|10,46
|1.286.599.975
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,51
|965.247.854
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|358.286.345
|% -0,87
|
|GARAN
|11,51
|1.774.026.281
|% 0,52
|
|KRDMD
|10,46
|1.286.599.975
|% 1,55
|
|THYAO
|25,12
|2.889.782.414
|% 5,10
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7446
|13,7646
|% 0,71
|
|Euro
|15,5602
|15,5860
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,6301
|18,7235
|% 0,98
|
|Frank
|14,9649
|15,0551
|% 0,98
|
|Riyal
|3,6647
|3,6831
|% 1,10
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-14,03
|
|Altın Gr.
|796
|796
|1,17
|
|Cumhuriyet
|5.284
|5.364
|24,00
|
|Tam
|5.260
|5.398
|26,60
|
|Yarım
|2.543
|2.611
|12,87
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,15
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|1,08
|
Seans Raporu
15:43
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15:58TUPRS
Yüzde 4.58 oranında artışla 187.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 541, 445 adet işlem
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15:57INTEM
Yüzde 7.05 oranında artışla 110.90 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 979 adet işlem
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 4 artarak (% 0.88 ) 2, 232
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15:56XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 23, 297.00 milyon TL de
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15:56RALYH
Yüzde 4.08 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 905, 536 adet işlem