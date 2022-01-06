***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2022 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 78,8399 % 0,00073958 % 0,00050192 % 67,86619253
ZRY 6.051,3499 % 0,00610665 % 0,03852552 % 630,87809411
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989237
BIST
15:552.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:5513,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0612
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:5515,5782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1133
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:55794,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,46
|Açılış
|: 794,41
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:55
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.596.469
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,69
|2.103.131
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|46.587.628
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,16
|63.122.319
|% -8,44
|
|MARKA
|3,98
|3.438.076
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,08
|2.924.569.360
|% 4,94
|
|EREGL
|30,58
|1.985.272.223
|% -0,91
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|SISE
|14,73
|1.459.698.575
|% 2,22
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,50
|972.737.918
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,26
|363.238.322
|% -1,31
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|PETKM
|9,20
|1.091.330.171
|% 4,07
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7200
|13,7293
|% 0,45
|
|Euro
|15,5444
|15,5782
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,5705
|18,6636
|% 0,66
|
|Frank
|14,9203
|15,0101
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,82
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,13
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|26,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|23,05
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|11,15
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|1,22
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10DGGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 11.27 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 741 adet işlem
-
16:09AYDEM
Yüzde 5.34 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 839, 064 adet işlem
-
16:08RTALB
Yüzde 4.89 oranında artışla 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 143, 806 adet işlem
-
16:07PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 482, 479 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 23, 835.00 milyon TL de