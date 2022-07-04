***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.07.2022 16:57
lım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 227,9 % 0,00074 % 0,000288
16:252.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -14,32
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:2517,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1995
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:2517,4819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0549
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:25982,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,42
|Açılış
|: 982,20
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:25
|GEREL
|4,62
|47.018.600
|% 10,00
|
|CANTE
|43,42
|42.033.182
|% 8,55
|
|GZNMI
|45,62
|29.380.761
|% 8,41
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,78
|1.209.673.335
|% 6,88
|
|ULUSE
|207,00
|13.851.111
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,06
|3.258.361.252
|% -1,30
|
|EREGL
|26,06
|1.305.971.228
|% 0,39
|
|HEKTS
|30,78
|1.209.673.335
|% 6,88
|
|SISE
|21,22
|1.145.164.812
|% 0,09
|
|SASA
|40,02
|1.130.531.140
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,83
|999.005.141
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,24
|728.239.492
|% -0,93
|
|ODAS
|2,76
|421.155.422
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|174.452.744
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,71
|766.434.064
|% 0,37
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0188
|17,0257
|% 1,19
|
|Euro
|17,4648
|17,4819
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,2494
|20,3510
|% -0,17
|
|Frank
|17,5222
|17,6278
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5195
|4,5421
|% 1,19
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-17,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.570
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,75
|