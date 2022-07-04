***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.07.2022 16:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 45,33 % 0,000004 % 0,000292 % 7.376,126889
ZRY 142,59 % 0,000122 % 0,000918 % 750,090622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041181
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1291
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1486
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3404
18:05962,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -14,86
|Açılış
|: 962,58
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
961,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9298
|16,9553
|% 0,77
|
|Euro
|17,3222
|17,3882
|% -0,85
|
|Sterlin
|20,1502
|20,2513
|% -0,66
|
|Frank
|17,4074
|17,5122
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4998
|4,5223
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-40,06
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-13,50
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.465
|6.579
|-47,00
|
|Yarım
|3.164
|3.217
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.608
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,32
|