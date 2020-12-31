***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
31.12.2020 11:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )
Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
%3
Açıklamalar
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2021 yılı için öngörülen takip farkı* %3 öngörülen takip hatası** %5 olarak belirlenmiştir.
*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı
**Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895984
BIST
14:371.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:377,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0604
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:379,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0736
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:37452,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,10
|Açılış
|: 452,56
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:37
|MAALT
|111,10
|41.158.543
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.024.207
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.997.144
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.997.144
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.500.454
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.341.718.652
|% 2,62
|
|SISE
|7,34
|1.147.831.118
|% 0,82
|
|ARZUM
|25,04
|1.136.239.913
|% -8,41
|
|GARAN
|10,31
|761.603.803
|% -0,58
|
|AFYON
|5,16
|444.772.772
|% 2,38
|
|SISE
|7,34
|1.147.831.118
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,13
|276.524.086
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,09
|318.813.564
|% 0,00
|
|AFYON
|5,16
|444.772.772
|% 2,38
|
|TSKB
|1,78
|151.500.163
|% -1,11
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4394
|7,4436
|% 0,82
|
|Euro
|9,1255
|9,1377
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,1039
|10,1546
|% 0,80
|
|Frank
|8,4025
|8,4531
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,60
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,22
|
|Altın Gr.
|452
|453
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.050
|46,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|43,85
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|21,21
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|-0,36
|