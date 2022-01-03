***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
03.01.2022 13:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )
Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
%3
Açıklamalar
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2022 yılı için öngörülen takip farkı* %3 öngörülen takip hatası* %5 olarak belirlenmiştir.
*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı
**Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987914
BIST
14:521.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 48,30
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5213,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1148
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5214,9506
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1557
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:52768,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -10,96
|Açılış
|: 768,71
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:50
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|336.915.385
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|71.197.084
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,39
|48.007.526
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,09
|19.392.262
|% -5,56
|
|PAPIL
|14,73
|11.542.120
|% -3,09
|
|AKGRT
|10,28
|11.345.410
|% -3,02
|
|GARAN
|11,50
|1.274.561.027
|% 2,04
|
|THYAO
|20,80
|1.161.095.664
|% 3,90
|
|EREGL
|28,56
|912.397.017
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,45
|783.271.895
|% 2,07
|
|SISE
|13,64
|711.925.300
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,45
|783.271.895
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|169.986.561
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.274.561.027
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,20
|215.778.307
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,32
|482.280.454
|% 1,67
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1198
|13,1760
|% -0,59
|
|Euro
|14,8941
|14,9765
|% -0,86
|
|Sterlin
|17,6282
|17,7166
|% -1,36
|
|Frank
|14,2848
|14,3709
|% -1,28
|
|Riyal
|3,4742
|3,4916
|% -1,30
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,84
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,32
|
|Cumhuriyet
|5.044
|5.120
|-214,00
|
|Tam
|5.089
|5.234
|-129,47
|
|Yarım
|2.460
|2.532
|-62,63
|
|Çeyrek
|1.234
|1.266
|-31,31
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,88
|
Seans Raporu
14:50
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15:05INTEM
Yüzde 8.21 oranında artışla 96.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 729 adet işlem
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15:03XU100
Endeks 1, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 47 üstünde . İşlem hacmi 14, 885.00 milyon TL de
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15:03KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 762, 537 adet işlem
-
15:02PRKAB
Yüzde 8.35 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 717 adet işlem
-
15:00EDIP
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 180, 619 adet işlem