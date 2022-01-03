***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
03.01.2022 13:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )
Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
%3
Açıklamalar
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2022 yılı için öngörülen takip farkı* %3 öngörülen takip hatası* %5 olarak belirlenmiştir.
*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı
**Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987916
BIST
13:221.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 50,56
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:2213,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1287
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:2215,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1247
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:22785,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,84
|Açılış
|: 786,41
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:22
|CRFSA
|42,02
|3.131.036
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.389.552
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.230.455
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,61
|12.621.603
|% 9,21
|
|SONME
|39,80
|1.276.107
|% 9,04
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,16
|16.813.458
|% -5,09
|
|BAGFS
|16,63
|40.247.106
|% -4,97
|
|RALYH
|12,75
|32.423.688
|% -3,77
|
|AKGRT
|10,23
|8.369.373
|% -3,49
|
|THYAO
|20,88
|991.337.950
|% 4,30
|
|GARAN
|11,46
|936.885.902
|% 1,69
|
|EREGL
|28,84
|718.542.185
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,45
|632.381.557
|% 2,07
|
|SISE
|13,69
|562.478.608
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,45
|632.381.557
|% 2,07
|
|ODAS
|1,37
|150.114.805
|% 2,24
|
|GARAN
|11,46
|936.885.902
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,18
|134.721.982
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|84.769.837
|% 2,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3710
|13,3832
|% 0,97
|
|Euro
|15,1896
|15,2310
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,0283
|18,1187
|% 0,88
|
|Frank
|14,6068
|14,6948
|% 0,94
|
|Riyal
|3,5503
|3,5681
|% 0,87
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-2,27
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,73
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.331
|-3,00
|
|Tam
|5.225
|5.362
|-2,41
|
|Yarım
|2.525
|2.594
|-1,17
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,15
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,02
|