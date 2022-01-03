***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )TürkçeBir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip FarkıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri%3AçıklamalarBorsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2022 yılı için öngörülen takip farkı* %3 öngörülen takip hatası* %5 olarak belirlenmiştir.*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı**Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987917BIST