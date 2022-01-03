***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
03.01.2022 13:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )
Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
%3
Açıklamalar
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin 3/b bendi kapsamında ve aynı tebliğin bir numaralı ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Fon'un 2022 yılı için öngörülen takip farkı* %3 öngörülen takip hatası* %5 olarak belirlenmiştir.
*Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı
**Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987921
BIST
17:461.915
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 57,77
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.916
En Düşük
1.865
17:4613,2036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0509
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:4614,9730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1333
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:46764,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -15,33
|Açılış
|: 764,34
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CRFSA
|42,02
|3.254.953
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.154.569
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.137.230
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,05
|187.262.325
|% 9,78
|
|KRSTL
|2,82
|80.824.055
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,76
|26.625.582
|% -7,77
|
|EDATA
|18,86
|5.053.945
|% -4,02
|
|AKGRT
|10,19
|15.236.569
|% -3,87
|
|KZBGY
|30,78
|15.420.964
|% -3,81
|
|THYAO
|21,36
|1.791.935.044
|% 6,69
|
|GARAN
|11,46
|1.748.470.207
|% 1,69
|
|EREGL
|28,80
|1.176.775.896
|% 2,27
|
|SISE
|13,73
|926.027.259
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,44
|891.071.859
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,44
|891.071.859
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|245.215.372
|% 4,48
|
|GARAN
|11,46
|1.748.470.207
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,21
|327.879.067
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,28
|652.608.539
|% 1,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1138
|13,2036
|% -0,38
|
|Euro
|14,7994
|14,9730
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6472
|17,7357
|% -1,26
|
|Frank
|14,2698
|14,3558
|% -1,39
|
|Riyal
|3,4898
|3,5073
|% -0,85
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,34
|
Seans Raporu
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