***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-144.910.294 -156.150Net Dönem Karı (Zararı)6.016.129 -523.321NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.778.212 309.602Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -23.597 -27.420Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.754.615 337.022İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-146.347.736 -104.440Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.064.603 140.447Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler248.051 -18.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-126.531.184 -226.708FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-145.109.819 -318.159Alınan Temettü12 178.201 134.483Alınan Faiz12 21.324 27.526FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI152.407.619 162.902Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 131.723.004 20.837.775Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -20.355.579 -20.674.873Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)41.040.194YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.497.325 6.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.497.325 6.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 174.906 168.154DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.672.231 174.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 231 906Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 203.740 70.042Ters Repo Alacakları5,22 7.674.355 174.082Takas Alacakları5 20.064.603Finansal Varlıklar19 133.154.589 2.180.689TOPLAM VARLIKLAR161.097.518 2.425.719YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 256.422 8.371TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)256.422 8.371TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)160.841.096 2.417.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.417.348 2.777.767Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 47.056.323 -523.321Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 131.723.004 20.837.775Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -20.355.579 -20.674.873TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)160.841.096 2.417.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 21.324 27.526Temettü Gelirleri12 178.201 134.483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.370.840 -249.867Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.754.615 -337.022ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.324.980 -424.880Yönetim Ücretleri8 -255.773 -82.618Saklama Ücretleri8 -2.719 -2.409Denetim Ücretleri8 -3.094 -1.357Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -34.312 -6.837Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.953 -5.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-308.851 -98.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.016.129 -523.321NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.016.129 -523.321DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 6.016.129 -523.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842018BIST