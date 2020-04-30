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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:16
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.910.294 -156.150
Net Dönem Karı (Zararı)
6.016.129 -523.321
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.778.212 309.602
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.597 -27.420
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.754.615 337.022
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-146.347.736 -104.440
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.064.603 140.447
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
248.051 -18.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.531.184 -226.708
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-145.109.819 -318.159
Alınan Temettü
12 178.201 134.483
Alınan Faiz
12 21.324 27.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.407.619 162.902
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 131.723.004 20.837.775
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.355.579 -20.674.873
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
41.040.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.497.325 6.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.497.325 6.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 174.906 168.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.672.231 174.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 231 906
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 203.740 70.042
Ters Repo Alacakları
5,22 7.674.355 174.082
Takas Alacakları
5 20.064.603
Finansal Varlıklar
19 133.154.589 2.180.689
TOPLAM VARLIKLAR
161.097.518 2.425.719
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 256.422 8.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
256.422 8.371
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
160.841.096 2.417.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.417.348 2.777.767
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 47.056.323 -523.321
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 131.723.004 20.837.775
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.355.579 -20.674.873
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
160.841.096 2.417.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.324 27.526
Temettü Gelirleri
12 178.201 134.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.370.840 -249.867
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.754.615 -337.022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.324.980 -424.880
Yönetim Ücretleri
8 -255.773 -82.618
Saklama Ücretleri
8 -2.719 -2.409
Denetim Ücretleri
8 -3.094 -1.357
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -34.312 -6.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.953 -5.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-308.851 -98.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.016.129 -523.321
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.016.129 -523.321
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 6.016.129 -523.321



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842018


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