***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.454.192 -632.161Net Dönem Karı (Zararı)3.245.959 1.346.339NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.549.584 -149.083Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.323.873 159.464Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -225.711 -308.547İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.377.287 -2.145.700Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 194.059 -4.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.571.346 -2.140.756FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.680.912 -948.444Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 226.720 316.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.972.457 414.161Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 42.779.214 20.175.726Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -30.806.757 -19.761.565YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-481.735 -218.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-481.735 -218.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 832.784 1.050.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 351.049 832.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 350.963 740.648Diğer Alacaklar5 93.059Finansal Varlıklar19 22.722.447 6.827.228TOPLAM VARLIKLAR23.073.410 7.660.935YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 202.784 8.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)202.784 8.725TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 22.870.626 7.652.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.652.210 5.891.710Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.245.959 1.346.339Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 42.779.214 20.175.726Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -30.806.757 -19.761.565TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.870.626 7.652.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.898.310 1.249.927Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.323.873 -159.464Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 226.720 316.283ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.448.903 1.406.746Yönetim Ücretleri8 -178.085 -53.552Saklama Ücretleri8 -774 -425Denetim Ücretleri8 -1.922 -767Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -170Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -21.993 -5.663ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-202.944 -60.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.245.959 1.346.339NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.245.959 1.346.339DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 3.245.959 1.346.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842019BIST