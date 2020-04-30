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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:17
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.454.192 -632.161
Net Dönem Karı (Zararı)
3.245.959 1.346.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.549.584 -149.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.323.873 159.464
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -225.711 -308.547
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.377.287 -2.145.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 194.059 -4.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.571.346 -2.140.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.680.912 -948.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 226.720 316.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.972.457 414.161
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 42.779.214 20.175.726
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -30.806.757 -19.761.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-481.735 -218.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-481.735 -218.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 832.784 1.050.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 351.049 832.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 350.963 740.648
Diğer Alacaklar
5 93.059
Finansal Varlıklar
19 22.722.447 6.827.228
TOPLAM VARLIKLAR
23.073.410 7.660.935
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 202.784 8.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
202.784 8.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 22.870.626 7.652.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.652.210 5.891.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.245.959 1.346.339
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 42.779.214 20.175.726
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -30.806.757 -19.761.565
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.870.626 7.652.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.898.310 1.249.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.323.873 -159.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 226.720 316.283
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.448.903 1.406.746
Yönetim Ücretleri
8 -178.085 -53.552
Saklama Ücretleri
8 -774 -425
Denetim Ücretleri
8 -1.922 -767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -21.993 -5.663
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-202.944 -60.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.245.959 1.346.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.245.959 1.346.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 3.245.959 1.346.339



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842019


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Tam 2.488 2.546 -28,20  
Yarım 1.212 1.244 -13,80  
Çeyrek 608 622 -6,90  
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Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,08  
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