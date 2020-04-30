***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.862.109 -2.286.392Net Dönem Karı (Zararı)15.779.648 6.734.759NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.376.668 -1.569.267Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.821.995 -1.569.557Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -5.554.673 290İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-90.756.370 -7.451.884Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler62.903 7.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-90.819.273 -7.459.150FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.353.390 -2.286.392Alınan Temettü12 5.491.281FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.339.307 2.080.670Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 168.994.044 52.332.606Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -97.849.770 -50.251.936Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 15.195.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.477.198 -205.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.477.198 -205.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 242.395 448.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.719.593 242.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 7.783.137 395Diğer Alacaklar5,22 242.152Finansal Varlıklar19 121.834.470 27.193.202TOPLAM VARLIKLAR129.617.607 27.435.749YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 90.943 28.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)90.943 28.040TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 129.526.664 27.407.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği