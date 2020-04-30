***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:21
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.862.109 -2.286.392
Net Dönem Karı (Zararı)
15.779.648 6.734.759
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.376.668 -1.569.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.821.995 -1.569.557
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.554.673 290
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-90.756.370 -7.451.884
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
62.903 7.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-90.819.273 -7.459.150
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.353.390 -2.286.392
Alınan Temettü
12 5.491.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.339.307 2.080.670
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 168.994.044 52.332.606
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -97.849.770 -50.251.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 15.195.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.477.198 -205.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.477.198 -205.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 242.395 448.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.719.593 242.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.783.137 395
Diğer Alacaklar
5,22 242.152
Finansal Varlıklar
19 121.834.470 27.193.202
TOPLAM VARLIKLAR
129.617.607 27.435.749
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 90.943 28.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.943 28.040
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 129.526.664 27.407.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği