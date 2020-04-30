***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-422.570.428 869.684.471
Net Dönem Karı (Zararı)
651.701.930 536.026.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-568.271.638 -522.781.055
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -588.695.491 -486.197.411
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 20.423.853 -36.583.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.097.913.306 367.044.303
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
86.986 1.302.298
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.442.806 -1.200.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.100.443.098 366.942.664
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.014.483.014 380.289.318
Alınan Temettü
12 4.095.516
Alınan Faiz
12 591.912.586 485.299.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
669.457.142 -995.319.275
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.643.476.137 27.156.208.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -27.974.018.995 -28.151.527.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.886.714 -125.634.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.886.714 -125.634.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 312.651.128 438.285.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 559.537.842 312.651.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.020.842 222.085.775
Ters Repo Alacakları
22 549.687.436 93.952.884
Diğer Alacaklar
5 86.986
Finansal Varlıklar
19 3.882.624.849 2.802.605.604
TOPLAM VARLIKLAR
4.442.333.127 3.118.731.249
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.069.384 5.626.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.069.384 5.626.578
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 4.434.263.743 3.113.104.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.113.104.671 3.572.397.876
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 651.701.930 536.026.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.643.476.137 27.156.208.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -27.974.018.995 -28.151.527.452
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.434.263.743 3.113.104.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 591.912.586 485.299.637
Temettü Gelirleri
12 4.095.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 160.689.572 89.228.465
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -20.423.853 36.583.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 308.623 940.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
732.486.928 616.148.008
Yönetim Ücretleri
8 -76.988.716 -76.849.212
Saklama Ücretleri
8 -1.139.556 -1.125.545
Denetim Ücretleri
8 -28.828 -40.592
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.862.009 -1.390.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -765.889 -715.872
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.784.998 -80.121.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
651.701.930 536.026.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
651.701.930 536.026.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 651.701.930 536.026.070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842023
BIST