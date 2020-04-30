***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-422.570.428 869.684.471Net Dönem Karı (Zararı)651.701.930 536.026.070NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-568.271.638 -522.781.055Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -588.695.491 -486.197.411Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 20.423.853 -36.583.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.097.913.306 367.044.303Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler86.986 1.302.298Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.442.806 -1.200.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.100.443.098 366.942.664FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.014.483.014 380.289.318Alınan Temettü12 4.095.516Alınan Faiz12 591.912.586 485.299.637FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI669.457.142 -995.319.275Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 28.643.476.137 27.156.208.177Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -27.974.018.995 -28.151.527.452YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.886.714 -125.634.804NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.886.714 -125.634.804DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 312.651.128 438.285.932DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 559.537.842 312.651.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.020.842 222.085.775Ters Repo Alacakları22 549.687.436 93.952.884Diğer Alacaklar5 86.986Finansal Varlıklar19 3.882.624.849 2.802.605.604TOPLAM VARLIKLAR4.442.333.127 3.118.731.249YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.069.384 5.626.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.069.384 5.626.578TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 4.434.263.743 3.113.104.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.113.104.671 3.572.397.876Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 651.701.930 536.026.070Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.643.476.137 27.156.208.177Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -27.974.018.995 -28.151.527.452TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.434.263.743 3.113.104.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 591.912.586 485.299.637Temettü Gelirleri12 4.095.516Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 160.689.572 89.228.465Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -20.423.853 36.583.644Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 308.623 940.746ESAS FAALİYET GELİRLERİ732.486.928 616.148.008Yönetim Ücretleri8 -76.988.716 -76.849.212Saklama Ücretleri8 -1.139.556 -1.125.545Denetim Ücretleri8 -28.828 -40.592Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.862.009 -1.390.717Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -765.889 -715.872ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.784.998 -80.121.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)651.701.930 536.026.070NET DÖNEM KARI (ZARARI)651.701.930 536.026.070DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 651.701.930 536.026.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842023BIST