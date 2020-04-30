GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:41
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.135.825.347 207.199.664
Net Dönem Karı (Zararı)
1.139.196.506 453.557.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-605.005.426 -506.781.031
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -644.154.800 -496.987.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 39.149.374 -9.793.747
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
969.235.521 -236.564.074
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.713.324 -3.713.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.142.121 3.104.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
966.664.318 -235.955.124
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.503.426.601 -289.787.620
Alınan Faiz
12 632.398.746 496.987.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.190.607.467 -856.925.527
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.101.402.097 30.298.024.942
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.957.298.416 -31.154.950.469
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 46.503.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.326.432.814 -649.725.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.326.432.814 -649.725.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 722.647.013 1.372.372.876
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.049.079.827 722.647.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.505.296.452 250.433.128
Ters Repo Alacakları
22 1.555.539.429 47.032.219
Diğer Alacaklar
22,5 428.894.990
Finansal Varlıklar
19 592.564.705 1.598.378.396
TOPLAM VARLIKLAR
4.653.400.586 2.324.738.733
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.893.932 6.036.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.893.932 6.036.052
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 4.648.506.654 2.318.702.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.318.702.681 2.722.070.723
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.185.700.292 453.557.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.101.402.097 30.298.024.942
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.957.298.416 -31.154.950.469
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.648.506.654 2.318.702.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 632.398.746 496.987.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 587.296.737 -17.181.634
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -39.149.374 9.793.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.812.872 3.715.056
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.184.358.981 493.314.453
Yönetim Ücretleri
8 -34.925.570 -30.841.700
Saklama Ücretleri
8 -576.388 -1.323.436
Denetim Ücretleri
8 -29.411 -23.928
Kurul Ücretleri
8 -534.872
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.122.088 -1.704.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.509.018 -5.328.867
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.162.475 -39.756.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.139.196.506 453.557.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.139.196.506 453.557.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.196.506 453.557.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842030


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 15,62 35.878.065 % 10,00  
BRISA 9,46 53.587.772 % 10,00  
OYAYO 5,61 55.304.570 % 10,00  
EGCYH 0,44 968.369 % 10,00  
MAALT 76,55 10.836.434 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7750 8,8190 % 1,55  
Frank 7,2105 7,2539 % 1,43  
Riyal 1,8549 1,8642 % 0,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.689 -24,81  
Altın Gr. 379 379 -3,58  
Cumhuriyet 2.428 2.489 -23,20  
Tam 2.492 2.550 -23,80  
Yarım 1.214 1.247 -11,60  
Çeyrek 609 623 -5,80  
Gümüş.Ons 14,96 14,99 -0,33  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,05  
B. Petrol 26,50 26,50 2,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru