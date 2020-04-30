***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.135.825.347 207.199.664
Net Dönem Karı (Zararı)
1.139.196.506 453.557.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-605.005.426 -506.781.031
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -644.154.800 -496.987.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 39.149.374 -9.793.747
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
969.235.521 -236.564.074
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.713.324 -3.713.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.142.121 3.104.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
966.664.318 -235.955.124
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.503.426.601 -289.787.620
Alınan Faiz
12 632.398.746 496.987.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.190.607.467 -856.925.527
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.101.402.097 30.298.024.942
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.957.298.416 -31.154.950.469
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 46.503.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.326.432.814 -649.725.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.326.432.814 -649.725.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 722.647.013 1.372.372.876
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.049.079.827 722.647.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.505.296.452 250.433.128
Ters Repo Alacakları
22 1.555.539.429 47.032.219
Diğer Alacaklar
22,5 428.894.990
Finansal Varlıklar
19 592.564.705 1.598.378.396
TOPLAM VARLIKLAR
4.653.400.586 2.324.738.733
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.893.932 6.036.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.893.932 6.036.052
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 4.648.506.654 2.318.702.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.318.702.681 2.722.070.723
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.185.700.292 453.557.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.101.402.097 30.298.024.942
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.957.298.416 -31.154.950.469
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.648.506.654 2.318.702.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 632.398.746 496.987.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 587.296.737 -17.181.634
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -39.149.374 9.793.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.812.872 3.715.056
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.184.358.981 493.314.453
Yönetim Ücretleri
8 -34.925.570 -30.841.700
Saklama Ücretleri
8 -576.388 -1.323.436
Denetim Ücretleri
8 -29.411 -23.928
Kurul Ücretleri
8 -534.872
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.122.088 -1.704.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.509.018 -5.328.867
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.162.475 -39.756.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.139.196.506 453.557.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.139.196.506 453.557.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.196.506 453.557.485
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842030
BIST