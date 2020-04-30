***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.135.825.347 207.199.664Net Dönem Karı (Zararı)1.139.196.506 453.557.485NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-605.005.426 -506.781.031Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -644.154.800 -496.987.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 39.149.374 -9.793.747İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER969.235.521 -236.564.074Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.713.324 -3.713.324Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.142.121 3.104.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler966.664.318 -235.955.124FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.503.426.601 -289.787.620Alınan Faiz12 632.398.746 496.987.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.190.607.467 -856.925.527Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 7.101.402.097 30.298.024.942Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.957.298.416 -31.154.950.469Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 46.503.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.326.432.814 -649.725.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.326.432.814 -649.725.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 722.647.013 1.372.372.876DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.049.079.827 722.647.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.505.296.452 250.433.128Ters Repo Alacakları22 1.555.539.429 47.032.219Diğer Alacaklar22,5 428.894.990Finansal Varlıklar19 592.564.705 1.598.378.396TOPLAM VARLIKLAR4.653.400.586 2.324.738.733YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.893.932 6.036.052TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.893.932 6.036.052TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 4.648.506.654 2.318.702.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.318.702.681 2.722.070.723Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.185.700.292 453.557.485Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 7.101.402.097 30.298.024.942Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.957.298.416 -31.154.950.469TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.648.506.654 2.318.702.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 632.398.746 496.987.284Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 587.296.737 -17.181.634Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -39.149.374 9.793.747Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.812.872 3.715.056ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.184.358.981 493.314.453Yönetim Ücretleri8 -34.925.570 -30.841.700Saklama Ücretleri8 -576.388 -1.323.436Denetim Ücretleri8 -29.411 -23.928Kurul Ücretleri8 -534.872Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.122.088 -1.704.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -4.509.018 -5.328.867ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-45.162.475 -39.756.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.139.196.506 453.557.485NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.139.196.506 453.557.485DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.139.196.506 453.557.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842030BIST