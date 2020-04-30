***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.875 4.503Net Dönem Karı (Zararı)293.763 13.854NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-628.505 -10.252Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -325.476 -8.290Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -303.029 -1.962İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER400.332 -8.384Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.231 74İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler368.101 -8.458FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR65.590 -4.782Alınan Temettü12 1.067 742Alınan Faiz12 20.218 8.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI519.872.019 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit520.019.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-147.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)519.958.894 4.503NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)519.958.894 4.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 64.839 60.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 520.023.733 64.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 520.326.584 51.424Ters Repo Alacakları5,22 3.001 2.001Diğer Alacaklar5,22 12.008Finansal Varlıklar19 66.139TOPLAM VARLIKLAR520.329.585 131.572YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 35.479 3.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.479 3.248TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 520.294.106 128.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)128.324 114.470Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 293.763 13.854Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 520.019.999Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -147.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)520.294.106 128.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 20.218 8.543Temettü Gelirleri12 1.067 742Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.998 11.082Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 303.029 1.962ESAS FAALİYET GELİRLERİ336.312 22.329Yönetim Ücretleri8 -7.371 -1.500Saklama Ücretleri8 -300 -343Denetim Ücretleri8 -1.405 -590Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -507 -148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -32.966 -5.894ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-42.549 -8.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)293.763 13.854NET DÖNEM KARI (ZARARI)293.763 13.854DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 293.763 13.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842031BIST