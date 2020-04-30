***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.875 4.503
Net Dönem Karı (Zararı)
293.763 13.854
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-628.505 -10.252
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -325.476 -8.290
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -303.029 -1.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
400.332 -8.384
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.231 74
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
368.101 -8.458
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
65.590 -4.782
Alınan Temettü
12 1.067 742
Alınan Faiz
12 20.218 8.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
519.872.019 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
520.019.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-147.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.958.894 4.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
519.958.894 4.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 64.839 60.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 520.023.733 64.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 520.326.584 51.424
Ters Repo Alacakları
5,22 3.001 2.001
Diğer Alacaklar
5,22 12.008
Finansal Varlıklar
19 66.139
TOPLAM VARLIKLAR
520.329.585 131.572
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 35.479 3.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.479 3.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 520.294.106 128.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
128.324 114.470
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 293.763 13.854
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 520.019.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -147.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
520.294.106 128.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 20.218 8.543
Temettü Gelirleri
12 1.067 742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.998 11.082
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 303.029 1.962
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
336.312 22.329
Yönetim Ücretleri
8 -7.371 -1.500
Saklama Ücretleri
8 -300 -343
Denetim Ücretleri
8 -1.405 -590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -507 -148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.966 -5.894
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.549 -8.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
293.763 13.854
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
293.763 13.854
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 293.763 13.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842031
BIST