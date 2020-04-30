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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:41
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-225.691.576 -60.126.133
Net Dönem Karı (Zararı)
50.275.126 9.939.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.692.598 -11.838.886
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.887.856 -2.107.108
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -46.804.742 -9.731.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-269.628.119 -67.899.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
428.757 114.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-270.056.876 -68.014.483
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-272.045.591 -69.799.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
46.354.015 9.673.034
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
297.137.645 64.165.295
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.626.078.763 671.337.729
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.362.991.649 -607.172.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 34.050.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.446.069 4.039.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.446.069 4.039.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.223.615 184.453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 75.669.684 4.223.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 76.179.155 3.581.923
Ters Repo Alacakları
5,22 700.436
Finansal Varlıklar
19 376.138.789 100.194.057
TOPLAM VARLIKLAR
452.317.944 104.476.416
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 557.394 128.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
557.394 128.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 451.760.550 104.347.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
104.347.779 30.243.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 84.325.657 9.939.335
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.626.078.763 671.337.729
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.362.991.649 -607.172.434
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
451.760.550 104.347.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.422.039 -962.812
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.887.856 2.107.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 46.804.765 9.731.801
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12,13 54.114.660 10.876.097
Yönetim Ücretleri
8 -3.645.957 -877.375
Saklama Ücretleri
8 -90.547 -26.402
Denetim Ücretleri
8 -5.131 -2.920
Kurul Ücretleri
8 -13.901
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.143 -9.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -77.756 -6.799
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.839.534 -936.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.275.126 9.939.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
50.275.126 9.939.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
50.275.126 9.939.335



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842032


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Tam 2.493 2.551 -23,20  
Yarım 1.214 1.247 -11,30  
Çeyrek 609 624 -5,60  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 -0,32  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,05  
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