***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-225.691.576 -60.126.133Net Dönem Karı (Zararı)50.275.126 9.939.335NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-52.692.598 -11.838.886Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.887.856 -2.107.108Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -46.804.742 -9.731.778İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-269.628.119 -67.899.616Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler428.757 114.867İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-270.056.876 -68.014.483FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-272.045.591 -69.799.167Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)46.354.015 9.673.034FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI297.137.645 64.165.295Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.626.078.763 671.337.729Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.362.991.649 -607.172.434Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 34.050.531YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.446.069 4.039.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.446.069 4.039.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.223.615 184.453DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 75.669.684 4.223.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 76.179.155 3.581.923Ters Repo Alacakları5,22 700.436Finansal Varlıklar19 376.138.789 100.194.057TOPLAM VARLIKLAR452.317.944 104.476.416YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 557.394 128.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)557.394 128.637TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 451.760.550 104.347.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)104.347.779 30.243.149Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 84.325.657 9.939.335Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.626.078.763 671.337.729Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.362.991.649 -607.172.434TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)451.760.550 104.347.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.422.039 -962.812Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.887.856 2.107.108Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 46.804.765 9.731.801ESAS FAALİYET GELİRLERİ12,13 54.114.660 10.876.097Yönetim Ücretleri8 -3.645.957 -877.375Saklama Ücretleri8 -90.547 -26.402Denetim Ücretleri8 -5.131 -2.920Kurul Ücretleri8 -13.901Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.143 -9.365Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -77.756 -6.799ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.839.534 -936.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.275.126 9.939.335NET DÖNEM KARI (ZARARI)50.275.126 9.939.335DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)50.275.126 9.939.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842032BIST