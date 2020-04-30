***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









İT AKIŞLARI9.473.413 -712.008Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.742.666 12.290.805Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-19.269.253 -13.002.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)952.413 -100.630NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)952.413 -100.630DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 264.410 365.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.216.823 264.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 227 205.157Ters Repo Alacakları22 1.225.367 62.029Finansal Varlıklar19 11.637.889 2.037.274TOPLAM VARLIKLAR12.863.483 2.304.460YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 192.525 7.925TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)192.525 7.925TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 12.670.958 2.296.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.296.535 2.581.112Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 901.010 427.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.742.666 12.290.805Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -19.269.253 -13.002.813TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.670.958 2.296.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.961 8.566Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 464.430 431.101Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 444.729 -811ESAS FAALİYET GELİRLERİ917.120 438.856Yönetim Ücretleri8 -2.909 -2.075Saklama Ücretleri8 -754 -690Denetim Ücretleri8 -1.922 -767Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.468 -1.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.057 -6.454ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.110 -11.425ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)901.010 427.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)901.010 427.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 901.010 427.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842033BIST