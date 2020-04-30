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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:42
GÜNCEL HABERLER


İT AKIŞLARI
9.473.413 -712.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.742.666 12.290.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.269.253 -13.002.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
952.413 -100.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
952.413 -100.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 264.410 365.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.216.823 264.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 227 205.157
Ters Repo Alacakları
22 1.225.367 62.029
Finansal Varlıklar
19 11.637.889 2.037.274
TOPLAM VARLIKLAR
12.863.483 2.304.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 192.525 7.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.525 7.925
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 12.670.958 2.296.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.296.535 2.581.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 901.010 427.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.742.666 12.290.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.269.253 -13.002.813
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.670.958 2.296.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.961 8.566
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 464.430 431.101
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 444.729 -811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
917.120 438.856
Yönetim Ücretleri
8 -2.909 -2.075
Saklama Ücretleri
8 -754 -690
Denetim Ücretleri
8 -1.922 -767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.468 -1.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.057 -6.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.110 -11.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
901.010 427.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
901.010 427.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 901.010 427.431



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842033


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Sterlin 8,7761 8,8201 % 1,56  
Frank 7,2101 7,2536 % 1,43  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -26,96  
Altın Gr. 379 380 -3,30  
Cumhuriyet 2.430 2.491 -21,30  
Tam 2.494 2.552 -21,80  
Yarım 1.215 1.247 -10,70  
Çeyrek 609 624 -5,30  
Gümüş.Ons 14,95 14,99 -0,33  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,05  
B. Petrol 26,49 26,49 2,27  
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