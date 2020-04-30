***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.121.819 2.423.719Net Dönem Karı (Zararı)2.797.007 643.371NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.483.309 -811.476Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.268.124 -866.175Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.094.028 88.181Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-121.157 -33.482İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.825.201 1.691.468Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9.024 352.654Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.195 -5.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.857.420 1.344.590FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.511.503 1.523.363Alınan Temettü12 121.157 33.482Alınan Faiz12 1.268.527 866.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.135.052 -3.563.145Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 18.100.478 5.355.461Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -11.599.954 -8.918.606Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.634.528YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.013.233 -1.139.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.013.233 -1.139.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.150.996 2.290.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 6.164.229 1.150.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 774.322 396.682Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 136.106 113.346Ters Repo Alacakları5,22 5.393.637 258.121Takas Alacakları5 9.024Diğer Alacaklar5,22 500.326Finansal Varlıklar19 16.940.221 5.011.533TOPLAM VARLIKLAR23.244.286 6.289.032YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 36.832 13.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)36.832 13.637TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 23.207.454 6.275.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.275.395 9.195.169Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.431.535 643.371Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 18.100.478 5.355.461Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -11.599.954 -8.918.606TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.207.454 6.275.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.268.527 866.874Temettü Gelirleri12 121.157 33.482Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 489.619 -78.382Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.094.028 -88.181Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 80.510 82.152ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.053.841 815.945Yönetim Ücretleri8 -227.665 -151.242Saklama Ücretleri8 -3.006 -1.702Denetim Ücretleri8 -1.719 -1.534Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.938 -10.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.506 -7.617ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-256.834 -172.574ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.797.007 643.371NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.797.007 643.371DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 2.797.007 643.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842034BIST