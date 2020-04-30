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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:42
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.121.819 2.423.719
Net Dönem Karı (Zararı)
2.797.007 643.371
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.483.309 -811.476
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.268.124 -866.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.094.028 88.181
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-121.157 -33.482
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.825.201 1.691.468
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.024 352.654
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.195 -5.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.857.420 1.344.590
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.511.503 1.523.363
Alınan Temettü
12 121.157 33.482
Alınan Faiz
12 1.268.527 866.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.135.052 -3.563.145
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.100.478 5.355.461
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.599.954 -8.918.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.634.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.013.233 -1.139.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.013.233 -1.139.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.150.996 2.290.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 6.164.229 1.150.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 774.322 396.682
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 136.106 113.346
Ters Repo Alacakları
5,22 5.393.637 258.121
Takas Alacakları
5 9.024
Diğer Alacaklar
5,22 500.326
Finansal Varlıklar
19 16.940.221 5.011.533
TOPLAM VARLIKLAR
23.244.286 6.289.032
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 36.832 13.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.832 13.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 23.207.454 6.275.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.275.395 9.195.169
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.431.535 643.371
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.100.478 5.355.461
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.599.954 -8.918.606
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.207.454 6.275.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.268.527 866.874
Temettü Gelirleri
12 121.157 33.482
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 489.619 -78.382
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.094.028 -88.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 80.510 82.152
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.053.841 815.945
Yönetim Ücretleri
8 -227.665 -151.242
Saklama Ücretleri
8 -3.006 -1.702
Denetim Ücretleri
8 -1.719 -1.534
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.938 -10.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.506 -7.617
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-256.834 -172.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.797.007 643.371
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.797.007 643.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 2.797.007 643.371



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842034


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Çeyrek 609 624 -5,60  
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