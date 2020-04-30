***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.207.975 1.668.890
Net Dönem Karı (Zararı)
5.381.214 1.703.194
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.675.851 -1.803.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.899.925 -1.502.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -775.926 -301.147
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.814.637 266.234
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.765
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
231.161 -1.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.045.798 258.341
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-99.109.274 166.014
Alınan Faiz
12 2.901.299 1.502.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.384.986 -1.980.446
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 66.844.441 9.859.184
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -54.949.482 -11.839.630
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
101.490.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.177.011 -311.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.177.011 -311.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.039.277 1.350.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.216.288 1.039.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.583.944 721.321
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 754.359 50.858
Ters Repo Alacakları
5,22 16.641.231 28.013
Diğer Alacaklar
5,22 300.204
Finansal Varlıklar
19 113.161.179 12.042.956
TOPLAM VARLIKLAR
132.140.713 13.143.352
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 257.417 26.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
257.417 26.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 131.883.296 13.117.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.117.096 13.394.348
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 106.871.241 1.703.194
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 66.844.441 9.859.184
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -54.949.482 -11.839.630
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
131.883.296 13.117.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.899.925 1.502.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.320.012 186.674
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 775.926 301.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.534 1.058
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.002.397 1.991.146
Yönetim Ücretleri
8 -570.815 -262.925
Saklama Ücretleri
8 -6.222 -2.846
Denetim Ücretleri
8 -3.874 -1.770
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.161 -3.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.111 -16.642
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-621.183 -287.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.381.214 1.703.194
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.381.214 1.703.194
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 5.381.214 1.703.194
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842035
BIST