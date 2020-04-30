***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.207.975 1.668.890Net Dönem Karı (Zararı)5.381.214 1.703.194NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.675.851 -1.803.414Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.899.925 -1.502.267Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -775.926 -301.147İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-100.814.637 266.234Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9.765Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler231.161 -1.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-101.045.798 258.341FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-99.109.274 166.014Alınan Faiz12 2.901.299 1.502.876FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.384.986 -1.980.446Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 66.844.441 9.859.184Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -54.949.482 -11.839.630Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)101.490.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.177.011 -311.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.177.011 -311.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.039.277 1.350.833DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.216.288 1.039.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.583.944 721.321Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 754.359 50.858Ters Repo Alacakları5,22 16.641.231 28.013Diğer Alacaklar5,22 300.204Finansal Varlıklar19 113.161.179 12.042.956TOPLAM VARLIKLAR132.140.713 13.143.352YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 257.417 26.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)257.417 26.256TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 131.883.296 13.117.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.117.096 13.394.348Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 106.871.241 1.703.194Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 66.844.441 9.859.184Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -54.949.482 -11.839.630TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)131.883.296 13.117.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.899.925 1.502.267Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.320.012 186.674Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 775.926 301.147Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.534 1.058ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.002.397 1.991.146Yönetim Ücretleri8 -570.815 -262.925Saklama Ücretleri8 -6.222 -2.846Denetim Ücretleri8 -3.874 -1.770Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.161 -3.769Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -24.111 -16.642ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-621.183 -287.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.381.214 1.703.194NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.381.214 1.703.194DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 5.381.214 1.703.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842035BIST