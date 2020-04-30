***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI268.474 -318.515Net Dönem Karı (Zararı)659.707 121.100NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-461.668 2.956Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -304.715 -159.744Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-156.953 162.700İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-280.221 -634.775Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.604 100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-281.825 -634.875FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-82.182 -510.719Alınan Temettü12 43.327 33.973Alınan Faiz12 307.329 158.231FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.863 -74.067Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit549.820 695.787Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-621.683 -769.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.611 -392.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.611 -392.582DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 343.835 736.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 540.446 343.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 161.130 216.164Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 77.257 64.339Ters Repo Alacakları5,22 380.093 131.062Finansal Varlıklar19 2.493.710 2.111.177TOPLAM VARLIKLAR3.112.190 2.522.742YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.977 6.373TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.977 6.373TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 3.104.213 2.516.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.516.369 2.469.336Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 659.707 121.100Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 549.820 695.787Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -621.683 -769.854TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.104.213 2.516.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 304.715 159.744Temettü Gelirleri12 43.327 33.973Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 206.488 131.333Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 156.953 -162.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.773 5.571ESAS FAALİYET GELİRLERİ714.256 167.921Yönetim Ücretleri8 -40.609 -35.983Saklama Ücretleri8 -1.153 -741Denetim Ücretleri8 -1.922 -767Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.363 -2.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.502 -6.367ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-54.549 -46.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)659.707 121.100NET DÖNEM KARI (ZARARI)659.707 121.100DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 659.707 121.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842036BIST