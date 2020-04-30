***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
268.474 -318.515
Net Dönem Karı (Zararı)
659.707 121.100
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-461.668 2.956
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -304.715 -159.744
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-156.953 162.700
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-280.221 -634.775
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.604 100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-281.825 -634.875
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-82.182 -510.719
Alınan Temettü
12 43.327 33.973
Alınan Faiz
12 307.329 158.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.863 -74.067
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
549.820 695.787
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-621.683 -769.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.611 -392.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.611 -392.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 343.835 736.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 540.446 343.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 161.130 216.164
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 77.257 64.339
Ters Repo Alacakları
5,22 380.093 131.062
Finansal Varlıklar
19 2.493.710 2.111.177
TOPLAM VARLIKLAR
3.112.190 2.522.742
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.977 6.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.977 6.373
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 3.104.213 2.516.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.516.369 2.469.336
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 659.707 121.100
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 549.820 695.787
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -621.683 -769.854
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.104.213 2.516.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 304.715 159.744
Temettü Gelirleri
12 43.327 33.973
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 206.488 131.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 156.953 -162.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.773 5.571
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
714.256 167.921
Yönetim Ücretleri
8 -40.609 -35.983
Saklama Ücretleri
8 -1.153 -741
Denetim Ücretleri
8 -1.922 -767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.363 -2.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.502 -6.367
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.549 -46.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
659.707 121.100
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
659.707 121.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 659.707 121.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842036
BIST