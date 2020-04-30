***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-220.809.016 187.350.142Net Dönem Karı (Zararı)99.654.665 78.347.467NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-79.055.772 -85.561.993Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -80.240.405 -83.617.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.184.633 -1.944.666İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-322.312.005 111.400.649Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler461.960 -73.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-322.773.965 111.473.899FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-301.713.112 104.186.123Alınan Faiz12 80.904.096 83.164.019FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI253.062.697 -187.012.477Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.639.265.046 5.616.454.602Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.409.749.307 -5.803.467.079Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 23.546.958YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.253.681 337.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.253.681 337.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 57.770.820 57.433.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 90.024.501 57.770.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.000.501 17.021.858Ters Repo Alacakları22 89.051.785 3.008.746Diğer Alacaklar22 38.431.692Finansal Varlıklar19 672.928.016 351.338.684TOPLAM VARLIKLAR762.980.302 409.800.980YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.303.801 841.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.303.801 841.841TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 761.676.501 408.959.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)408.959.139 517.624.149Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 123.201.623 78.347.467Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.639.265.046 5.616.454.602Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.409.749.307 -5.803.467.079TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)761.676.501 408.959.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 80.904.096 83.164.019Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 31.910.042 4.438.139Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.184.633 1.944.666ESAS FAALİYET GELİRLERİ111.629.505 89.546.824Yönetim Ücretleri8 -11.298.803 -10.549.700Saklama Ücretleri8 -192.120 -371.685Denetim Ücretleri8 -5.101 -17.606Kurul Ücretleri8 -99.021Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -307.397 -147.102Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -171.419 -14.243ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.974.840 -11.199.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.654.665 78.347.467NET DÖNEM KARI (ZARARI)99.654.665 78.347.467DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 99.654.665 78.347.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842038BIST