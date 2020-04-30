***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.809.016 187.350.142
Net Dönem Karı (Zararı)
99.654.665 78.347.467
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-79.055.772 -85.561.993
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -80.240.405 -83.617.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.184.633 -1.944.666
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-322.312.005 111.400.649
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
461.960 -73.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-322.773.965 111.473.899
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-301.713.112 104.186.123
Alınan Faiz
12 80.904.096 83.164.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.062.697 -187.012.477
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.639.265.046 5.616.454.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.409.749.307 -5.803.467.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 23.546.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.253.681 337.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.253.681 337.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 57.770.820 57.433.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 90.024.501 57.770.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.000.501 17.021.858
Ters Repo Alacakları
22 89.051.785 3.008.746
Diğer Alacaklar
22 38.431.692
Finansal Varlıklar
19 672.928.016 351.338.684
TOPLAM VARLIKLAR
762.980.302 409.800.980
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.303.801 841.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.303.801 841.841
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 761.676.501 408.959.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
408.959.139 517.624.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 123.201.623 78.347.467
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.639.265.046 5.616.454.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.409.749.307 -5.803.467.079
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
761.676.501 408.959.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 80.904.096 83.164.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.910.042 4.438.139
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.184.633 1.944.666
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
111.629.505 89.546.824
Yönetim Ücretleri
8 -11.298.803 -10.549.700
Saklama Ücretleri
8 -192.120 -371.685
Denetim Ücretleri
8 -5.101 -17.606
Kurul Ücretleri
8 -99.021
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -307.397 -147.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -171.419 -14.243
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.974.840 -11.199.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.654.665 78.347.467
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
99.654.665 78.347.467
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 99.654.665 78.347.467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842038
BIST