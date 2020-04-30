***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI499.669.513 510.022.244Net Dönem Karı (Zararı)417.656.549 234.244.822NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-99.970.742 -262.606.128Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -118.020.583 -251.142.173Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 18.049.841 -11.463.955İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER59.955.938 300.082.067Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.539.019 -200.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler58.416.919 300.283.008FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR377.641.745 271.720.761Alınan Faiz12 122.027.768 238.301.483FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.152.684.464 -457.705.670Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.566.815.614 17.506.373.961Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -7.487.396.601 -17.964.079.631Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 73.265.451YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.652.353.977 52.316.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.652.353.977 52.316.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 674.885.999 622.569.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.327.239.976 674.885.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.431.546.017 41.572.560Ters Repo Alacakları22 906.000.465 263.362.843Diğer Alacaklar22 384.264.287Finansal Varlıklar19 473.356.169 549.822.929TOPLAM VARLIKLAR2.810.902.651 1.239.022.619YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.957.941 1.418.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.957.941 1.418.922TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 2.807.944.710 1.237.603.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.237.603.697 1.461.064.545Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 490.922.000 234.244.822Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.566.815.614 17.506.373.961Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -7.487.396.601 -17.964.079.631TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.807.944.710 1.237.603.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 122.027.768 238.301.483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 340.258.419 2.812.665Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -18.049.841 11.463.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 77ESAS FAALİYET GELİRLERİ444.236.346 252.578.180Yönetim Ücretleri8 -22.145.322 -15.530.711Saklama Ücretleri8 -293.686 -927.704Denetim Ücretleri8 -16.733 -53.100Kurul Ücretleri8 -272.960Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.450.572 -1.537.172Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -673.484 -11.711ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-26.579.797 -18.333.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)417.656.549 234.244.822NET DÖNEM KARI (ZARARI)417.656.549 234.244.822DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 417.656.549 234.244.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842039BIST