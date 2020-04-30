***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.669.513 510.022.244
Net Dönem Karı (Zararı)
417.656.549 234.244.822
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-99.970.742 -262.606.128
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -118.020.583 -251.142.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 18.049.841 -11.463.955
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
59.955.938 300.082.067
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.539.019 -200.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
58.416.919 300.283.008
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
377.641.745 271.720.761
Alınan Faiz
12 122.027.768 238.301.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.152.684.464 -457.705.670
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.566.815.614 17.506.373.961
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.487.396.601 -17.964.079.631
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 73.265.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.652.353.977 52.316.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.652.353.977 52.316.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 674.885.999 622.569.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.327.239.976 674.885.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.431.546.017 41.572.560
Ters Repo Alacakları
22 906.000.465 263.362.843
Diğer Alacaklar
22 384.264.287
Finansal Varlıklar
19 473.356.169 549.822.929
TOPLAM VARLIKLAR
2.810.902.651 1.239.022.619
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.957.941 1.418.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.957.941 1.418.922
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 2.807.944.710 1.237.603.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.237.603.697 1.461.064.545
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 490.922.000 234.244.822
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.566.815.614 17.506.373.961
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.487.396.601 -17.964.079.631
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.807.944.710 1.237.603.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 122.027.768 238.301.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 340.258.419 2.812.665
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -18.049.841 11.463.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 77
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
444.236.346 252.578.180
Yönetim Ücretleri
8 -22.145.322 -15.530.711
Saklama Ücretleri
8 -293.686 -927.704
Denetim Ücretleri
8 -16.733 -53.100
Kurul Ücretleri
8 -272.960
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.450.572 -1.537.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -673.484 -11.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.579.797 -18.333.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
417.656.549 234.244.822
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
417.656.549 234.244.822
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 417.656.549 234.244.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842039
BIST