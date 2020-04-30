***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-367.341.702 -63.076.651
Net Dönem Karı (Zararı)
92.391.494 23.083.495
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-75.419.185 -20.504.850
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -72.060.878 -16.062.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.358.307 -4.442.047
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-456.358.930 -81.718.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
737.964 131.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-457.096.894 -81.849.406
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-439.386.621 -79.139.454
Alınan Faiz
12 72.044.919 16.062.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.844.563 73.578.784
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.024.957.574 1.781.086.824
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.651.627.484 -1.707.508.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 27.514.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.502.861 10.502.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.502.861 10.502.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 21.566.100 11.063.967
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 55.068.961 21.566.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.000.961 16.477.117
Ters Repo Alacakları
22 51.083.959
Diğer Alacaklar
22 5.088.983
Finansal Varlıklar
19 618.380.075 157.924.874
TOPLAM VARLIKLAR
673.464.995 179.490.974
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.001.821 263.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.001.821 263.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 672.463.174 179.227.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
179.227.117 82.564.838
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 119.905.967 23.083.495
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.024.957.574 1.781.086.824
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.651.627.484 -1.707.508.040
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
672.463.174 179.227.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 72.044.919 16.062.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 24.425.481 4.894.998
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.358.307 4.442.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 30 23
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
99.828.737 25.399.871
Yönetim Ücretleri
8 -6.905.790 -2.182.463
Saklama Ücretleri
8 -145.948 -59.230
Denetim Ücretleri
8 -5.150 -7.587
Kurul Ücretleri
8 -27.448
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -260.184 -24.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -120.171 -14.862
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.437.243 -2.316.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.391.494 23.083.495
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
92.391.494 23.083.495
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
92.391.494 23.083.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842040
BIST