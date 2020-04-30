***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-367.341.702 -63.076.651Net Dönem Karı (Zararı)92.391.494 23.083.495NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-75.419.185 -20.504.850Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -72.060.878 -16.062.803Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.358.307 -4.442.047İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-456.358.930 -81.718.099Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler737.964 131.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-457.096.894 -81.849.406FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-439.386.621 -79.139.454Alınan Faiz12 72.044.919 16.062.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI400.844.563 73.578.784Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.024.957.574 1.781.086.824Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.651.627.484 -1.707.508.040Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 27.514.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.502.861 10.502.133NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.502.861 10.502.133DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 21.566.100 11.063.967DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 55.068.961 21.566.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.000.961 16.477.117Ters Repo Alacakları22 51.083.959Diğer Alacaklar22 5.088.983Finansal Varlıklar19 618.380.075 157.924.874TOPLAM VARLIKLAR673.464.995 179.490.974YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.001.821 263.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.001.821 263.857TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 672.463.174 179.227.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)179.227.117 82.564.838Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 119.905.967 23.083.495Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.024.957.574 1.781.086.824Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.651.627.484 -1.707.508.040TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)672.463.174 179.227.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 72.044.919 16.062.803Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 24.425.481 4.894.998Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.358.307 4.442.047Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 30 23ESAS FAALİYET GELİRLERİ99.828.737 25.399.871Yönetim Ücretleri8 -6.905.790 -2.182.463Saklama Ücretleri8 -145.948 -59.230Denetim Ücretleri8 -5.150 -7.587Kurul Ücretleri8 -27.448Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -260.184 -24.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -120.171 -14.862ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.437.243 -2.316.376ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.391.494 23.083.495NET DÖNEM KARI (ZARARI)92.391.494 23.083.495DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)92.391.494 23.083.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842040BIST