***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI339.835.769 62.689.662Net Dönem Karı (Zararı)370.197.245 178.582.145NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-97.042.267 -172.327.256Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -90.910.758 -156.031.186Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 14.768.279 -16.296.070Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -20.899.788İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.636.861 -93.176.751Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler81.430 -31.473Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.733.439 -39.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.451.730 -93.106.029FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR227.518.117 -86.921.862Alınan Temettü12 20.899.788Alınan Faiz12 91.417.864 149.611.524FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.151.151.574 -162.572.166Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 19.399.938.922 9.362.972.704Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -17.248.787.348 -9.525.544.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.490.987.343 -99.882.504NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.490.987.343 -99.882.504DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 472.856.701 572.739.205DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.963.844.044 472.856.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.886.944.882 90.049.688Ters Repo Alacakları22 1.087.724.411 160.824.547Diğer Alacaklar5,22 233.396.251Finansal Varlıklar19 517.638.579 483.955.128TOPLAM VARLIKLAR3.492.307.872 968.225.614YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.700.538 967.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.700.538 967.099TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 3.488.607.334 967.258.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)967.258.515 951.248.536Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 370.197.245 178.582.145Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 19.399.938.922 9.362.972.704Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -17.248.787.348 -9.525.544.870TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.488.607.334 967.258.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 91.417.864 149.611.524Temettü Gelirleri12 20.899.788Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 297.836.930 26.264.314Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -14.768.279 16.296.070Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 648.647ESAS FAALİYET GELİRLERİ395.386.303 192.820.555Yönetim Ücretleri8 -20.946.735 -11.650.908Saklama Ücretleri8 -225.729 -155.654Denetim Ücretleri8 -15.376 -8.260Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.522.379 -2.201.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -478.839 -222.234ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-25.189.058 -14.238.410ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)370.197.245 178.582.145NET DÖNEM KARI (ZARARI)370.197.245 178.582.145DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 370.197.245 178.582.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842041BIST