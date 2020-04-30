***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
339.835.769 62.689.662
Net Dönem Karı (Zararı)
370.197.245 178.582.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-97.042.267 -172.327.256
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -90.910.758 -156.031.186
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 14.768.279 -16.296.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -20.899.788
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.636.861 -93.176.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
81.430 -31.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.733.439 -39.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.451.730 -93.106.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
227.518.117 -86.921.862
Alınan Temettü
12 20.899.788
Alınan Faiz
12 91.417.864 149.611.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.151.151.574 -162.572.166
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.399.938.922 9.362.972.704
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.248.787.348 -9.525.544.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.490.987.343 -99.882.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.490.987.343 -99.882.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 472.856.701 572.739.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.963.844.044 472.856.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.886.944.882 90.049.688
Ters Repo Alacakları
22 1.087.724.411 160.824.547
Diğer Alacaklar
5,22 233.396.251
Finansal Varlıklar
19 517.638.579 483.955.128
TOPLAM VARLIKLAR
3.492.307.872 968.225.614
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.700.538 967.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.700.538 967.099
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 3.488.607.334 967.258.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
967.258.515 951.248.536
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 370.197.245 178.582.145
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.399.938.922 9.362.972.704
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.248.787.348 -9.525.544.870
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.488.607.334 967.258.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 91.417.864 149.611.524
Temettü Gelirleri
12 20.899.788
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 297.836.930 26.264.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -14.768.279 16.296.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 648.647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
395.386.303 192.820.555
Yönetim Ücretleri
8 -20.946.735 -11.650.908
Saklama Ücretleri
8 -225.729 -155.654
Denetim Ücretleri
8 -15.376 -8.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.522.379 -2.201.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -478.839 -222.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.189.058 -14.238.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
370.197.245 178.582.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
370.197.245 178.582.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 370.197.245 178.582.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842041
BIST