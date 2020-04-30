***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-397.247.284 -176.538.598Net Dönem Karı (Zararı)114.242.913 47.946.257NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-102.574.123 -35.684.880Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.005.758 -10.739.497Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -100.568.365 -24.945.383İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-509.273.522 -213.189.888Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler710.482 345.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-509.984.004 -213.535.341FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-497.604.732 -200.928.511Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 100.357.448 24.389.913FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI471.493.359 217.655.821Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.896.033.269 2.461.718.632Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.424.539.910 -2.244.062.811YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.246.075 41.117.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.246.075 41.117.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 60.359.844 19.242.621DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 134.605.919 60.359.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 135.206.566 51.728.803Diğer Alacaklar5,22 240.059 9.260.830Finansal Varlıklar19 893.251.144 381.261.382TOPLAM VARLIKLAR1.028.697.769 442.251.015YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.282.208 571.726TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.282.208 571.726TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 1.027.415.561 441.679.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)441.679.289 176.077.211Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 114.242.913 47.946.257Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.896.033.269 2.461.718.632Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.424.539.910 -2.244.062.811TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.027.415.561 441.679.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.514.127 16.640.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.005.758 10.739.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 100.568.365 24.945.383ESAS FAALİYET GELİRLERİ124.088.250 52.325.855Yönetim Ücretleri8 -9.435.739 -4.217.152Saklama Ücretleri8 -187.551 -56.264Denetim Ücretleri8 -5.384 -1.888Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -52.851 -29.181Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,8 -163.812 -75.113ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.845.337 -4.379.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.242.913 47.946.257NET DÖNEM KARI (ZARARI)114.242.913 47.946.257DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 114.242.913 47.946.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842043BIST