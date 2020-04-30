***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-397.247.284 -176.538.598
Net Dönem Karı (Zararı)
114.242.913 47.946.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.574.123 -35.684.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.005.758 -10.739.497
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -100.568.365 -24.945.383
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-509.273.522 -213.189.888
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
710.482 345.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-509.984.004 -213.535.341
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-497.604.732 -200.928.511
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 100.357.448 24.389.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.493.359 217.655.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.896.033.269 2.461.718.632
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.424.539.910 -2.244.062.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.246.075 41.117.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.246.075 41.117.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 60.359.844 19.242.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 134.605.919 60.359.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 135.206.566 51.728.803
Diğer Alacaklar
5,22 240.059 9.260.830
Finansal Varlıklar
19 893.251.144 381.261.382
TOPLAM VARLIKLAR
1.028.697.769 442.251.015
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.282.208 571.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.282.208 571.726
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.027.415.561 441.679.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
441.679.289 176.077.211
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 114.242.913 47.946.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.896.033.269 2.461.718.632
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.424.539.910 -2.244.062.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.027.415.561 441.679.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.514.127 16.640.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.005.758 10.739.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 100.568.365 24.945.383
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
124.088.250 52.325.855
Yönetim Ücretleri
8 -9.435.739 -4.217.152
Saklama Ücretleri
8 -187.551 -56.264
Denetim Ücretleri
8 -5.384 -1.888
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.851 -29.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,8 -163.812 -75.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.845.337 -4.379.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.242.913 47.946.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
114.242.913 47.946.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 114.242.913 47.946.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842043
BIST