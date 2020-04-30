GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 21:54
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-397.247.284 -176.538.598
Net Dönem Karı (Zararı)
114.242.913 47.946.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.574.123 -35.684.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.005.758 -10.739.497
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -100.568.365 -24.945.383
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-509.273.522 -213.189.888
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
710.482 345.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-509.984.004 -213.535.341
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-497.604.732 -200.928.511
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 100.357.448 24.389.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.493.359 217.655.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.896.033.269 2.461.718.632
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.424.539.910 -2.244.062.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.246.075 41.117.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.246.075 41.117.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 60.359.844 19.242.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 134.605.919 60.359.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 135.206.566 51.728.803
Diğer Alacaklar
5,22 240.059 9.260.830
Finansal Varlıklar
19 893.251.144 381.261.382
TOPLAM VARLIKLAR
1.028.697.769 442.251.015
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.282.208 571.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.282.208 571.726
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.027.415.561 441.679.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
441.679.289 176.077.211
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 114.242.913 47.946.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.896.033.269 2.461.718.632
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.424.539.910 -2.244.062.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.027.415.561 441.679.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.514.127 16.640.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.005.758 10.739.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 100.568.365 24.945.383
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
124.088.250 52.325.855
Yönetim Ücretleri
8 -9.435.739 -4.217.152
Saklama Ücretleri
8 -187.551 -56.264
Denetim Ücretleri
8 -5.384 -1.888
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.851 -29.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,8 -163.812 -75.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.845.337 -4.379.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.242.913 47.946.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
114.242.913 47.946.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 114.242.913 47.946.257



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842043


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 15,62 35.878.065 % 10,00  
BRISA 9,46 53.587.772 % 10,00  
OYAYO 5,61 55.304.570 % 10,00  
EGCYH 0,44 968.369 % 10,00  
MAALT 76,55 10.836.434 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7739 8,8179 % 1,54  
Frank 7,2108 7,2543 % 1,44  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,61  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -26,96  
Altın Gr. 379 380 -3,30  
Cumhuriyet 2.430 2.491 -21,30  
Tam 2.494 2.552 -21,80  
Yarım 1.215 1.247 -10,70  
Çeyrek 609 624 -5,30  
Gümüş.Ons 14,95 14,99 -0,33  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,05  
B. Petrol 26,49 26,49 2,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru