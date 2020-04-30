***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.020.005 -23.156.752
Net Dönem Karı (Zararı)
27.419.075 22.210.859
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.011.033 -15.960.922
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -429.501 -5.173.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -27.581.532 -10.787.922
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-101.137.912 -39.896.997
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
89.373 120.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.208.685 -40.017.479
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-101.729.870 -33.647.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 27.709.865 10.490.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.957.428 40.910.308
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 304.750.686 418.013.708
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -257.848.543 -377.103.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 26.055.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.062.577 17.753.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.062.577 17.753.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 22.424.608 4.671.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 21.362.031 22.424.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 21.546.899 20.848.620
Takas Alacakları
5 18.600
Diğer Alacaklar
5 1.889.189
Finansal Varlıklar
19 220.404.613 118.766.427
TOPLAM VARLIKLAR
241.970.112 141.504.236
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 278.571 189.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
278.571 189.198
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 241.691.541 141.315.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
141.315.038 78.193.871
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 53.474.360 22.210.859
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 304.750.686 418.013.708
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -257.848.543 -377.103.400
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
241.691.541 141.315.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.873.285 8.011.002
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 429.501 5.173.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 27.581.532 10.787.922
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.884.318 23.971.924
Yönetim Ücretleri
8 -2.353.251 -1.698.124
Saklama Ücretleri
8 -45.731 -13.364
Denetim Ücretleri
8 -4.654 -1.180
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.146 -12.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -51.461 -35.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.465.243 -1.761.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.419.075 22.210.859
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.419.075 22.210.859
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 27.419.075 22.210.859
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842044
BIST