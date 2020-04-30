***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.020.005 -23.156.752Net Dönem Karı (Zararı)27.419.075 22.210.859NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-28.011.033 -15.960.922Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -429.501 -5.173.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -27.581.532 -10.787.922İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-101.137.912 -39.896.997Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-18.600Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler89.373 120.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-101.208.685 -40.017.479FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-101.729.870 -33.647.060Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 27.709.865 10.490.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.957.428 40.910.308Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 304.750.686 418.013.708Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -257.848.543 -377.103.400Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 26.055.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.062.577 17.753.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.062.577 17.753.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 22.424.608 4.671.052DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 21.362.031 22.424.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 21.546.899 20.848.620Takas Alacakları5 18.600Diğer Alacaklar5 1.889.189Finansal Varlıklar19 220.404.613 118.766.427TOPLAM VARLIKLAR241.970.112 141.504.236YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 278.571 189.198TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)278.571 189.198TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 241.691.541 141.315.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)141.315.038 78.193.871Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 53.474.360 22.210.859Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 304.750.686 418.013.708Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -257.848.543 -377.103.400TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)241.691.541 141.315.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.873.285 8.011.002Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 429.501 5.173.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 27.581.532 10.787.922ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.884.318 23.971.924Yönetim Ücretleri8 -2.353.251 -1.698.124Saklama Ücretleri8 -45.731 -13.364Denetim Ücretleri8 -4.654 -1.180Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.146 -12.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -51.461 -35.407ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.465.243 -1.761.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.419.075 22.210.859NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.419.075 22.210.859DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 27.419.075 22.210.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842044BIST