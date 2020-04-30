***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.775.423 -2.004.734Net Dönem Karı (Zararı)3.256.042 -490.262NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.298.630 423.664Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.083.412 584.964Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-215.218 -161.300İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.950.450 -2.097.090Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler185.207 517.627Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.075.692 -672.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.211.349 -1.942.323FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.993.038 -2.163.688Alınan Temettü12 217.615 156.433Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 2.521FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.630.725 2.086.259Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 30.788.411 8.557.839Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -18.791.925 -6.471.580Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 9.634.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.855.302 81.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.855.302 81.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 230.952 149.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.086.254 230.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 6.254 168.815Takas Alacakları5 185.173Diğer Alacaklar5,22 2.080.507 65.075Finansal Varlıklar19 28.861.268 3.566.507TOPLAM VARLIKLAR30.948.029 3.985.570YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.976.527Diğer Borçlar5 243.943 144.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.220.470 144.778TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 28.727.559 3.840.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.840.792 2.244.795Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 12.890.281 -490.262Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 30.788.411 8.557.839Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -18.791.925 -6.471.580TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.727.559 3.840.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 217.615 156.433Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 57.257 3.676Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.083.412 -584.964Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.521ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.358.284 -422.334Yönetim Ücretleri8 -86.804 -59.345Saklama Ücretleri8 -1.758 -1.366Denetim Ücretleri8 -1.895 -590Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.031 -1.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.754 -5.062ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-102.242 -67.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.256.042 -490.262NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.256.042 -490.262DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 3.256.042 -490.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842045BIST