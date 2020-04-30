***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 21:58
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.775.423 -2.004.734
Net Dönem Karı (Zararı)
3.256.042 -490.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.298.630 423.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.083.412 584.964
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-215.218 -161.300
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.950.450 -2.097.090
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
185.207 517.627
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.075.692 -672.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.211.349 -1.942.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.993.038 -2.163.688
Alınan Temettü
12 217.615 156.433
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 2.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.630.725 2.086.259
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.788.411 8.557.839
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.791.925 -6.471.580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 9.634.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.855.302 81.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.855.302 81.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 230.952 149.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.086.254 230.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.254 168.815
Takas Alacakları
5 185.173
Diğer Alacaklar
5,22 2.080.507 65.075
Finansal Varlıklar
19 28.861.268 3.566.507
TOPLAM VARLIKLAR
30.948.029 3.985.570
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.976.527
Diğer Borçlar
5 243.943 144.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.220.470 144.778
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 28.727.559 3.840.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.840.792 2.244.795
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.890.281 -490.262
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.788.411 8.557.839
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.791.925 -6.471.580
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.727.559 3.840.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 217.615 156.433
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 57.257 3.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.083.412 -584.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.521
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.358.284 -422.334
Yönetim Ücretleri
8 -86.804 -59.345
Saklama Ücretleri
8 -1.758 -1.366
Denetim Ücretleri
8 -1.895 -590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.031 -1.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.754 -5.062
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-102.242 -67.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.256.042 -490.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.256.042 -490.262
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 3.256.042 -490.262
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842045
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