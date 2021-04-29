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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 13:49



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-275.685.962
Net Dönem Karı (Zararı)
223.608.298
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.391.720
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.397.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -32.993.745
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-466.197.784
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.368.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-432.975.471
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-283.981.206
Alınan Temettü
11 7.490.600
Alınan Faiz
11 804.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
484.426.571
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 602.244.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -117.817.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.740.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.740.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 208.740.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 609
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 33.310.257
Ters Repo Alacakları
5 208.842.731
Takas Alacakları
6 57.750
Finansal Varlıklar
9 465.969.216
TOPLAM VARLIKLAR
708.180.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 145.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
145.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
708.034.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
223.608.298
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
602.244.173
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-117.817.602
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 708.034.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 804.644
Temettü Gelirleri
11 7.490.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 183.509.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 32.993.745
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
224.798.508
Yönetim Ücretleri
8 -735.158
Saklama Ücretleri
8 -63.359
Denetim Ücretleri
8 -8.595
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -252.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -131.037
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.190.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
223.608.298
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
223.608.298
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 223.608.298



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932249


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Cumhuriyet 3.081 3.128 14,00  
Tam 3.071 3.151 20,65  
Yarım 1.485 1.524 9,98  
Çeyrek 745 762 4,99  
Gümüş.Ons 26,23 26,27 0,04  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,02  
B. Petrol 67,72 67,72 0,94  
Seans Raporu 13:46
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