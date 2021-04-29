***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-275.685.962Net Dönem Karı (Zararı)223.608.298NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-41.391.720Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.397.975Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -32.993.745İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-466.197.784Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-33.368.007Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler145.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-432.975.471FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-283.981.206Alınan Temettü11 7.490.600Alınan Faiz11 804.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI484.426.571Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 602.244.173Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -117.817.602YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.740.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.740.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 208.740.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 609Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 33.310.257Ters Repo Alacakları5 208.842.731Takas Alacakları6 57.750Finansal Varlıklar9 465.969.216TOPLAM VARLIKLAR708.180.563YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 145.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)145.694TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)708.034.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)223.608.298Katılma Payı İhraç Tutarı (+)602.244.173Katılma Payı İade Tutarı (-)-117.817.602TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 708.034.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 804.644Temettü Gelirleri11 7.490.600Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 183.509.519Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 32.993.745ESAS FAALİYET GELİRLERİ224.798.508Yönetim Ücretleri8 -735.158Saklama Ücretleri8 -63.359Denetim Ücretleri8 -8.595Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -252.061Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -131.037ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.190.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)223.608.298NET DÖNEM KARI (ZARARI)223.608.298DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 223.608.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932249BIST