***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-493.277.265Net Dönem Karı (Zararı)342.107.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-164.456.027Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -104.962.994Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -59.493.033İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-759.179.056Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler440.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-759.619.069FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-581.527.652Alınan Temettü11 0Alınan Faiz11 88.250.387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.869.834.871Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.222.421.109Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -352.586.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.376.557.606Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.376.557.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.376.557.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.393.270.213Finansal Varlıklar9 819.112.102TOPLAM VARLIKLAR3.212.382.315YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 440.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)440.013TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.211.942.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 342.107.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.222.421.109Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -352.586.238TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 3.211.942.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 88.250.387Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 198.284.144Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 59.493.033ESAS FAALİYET GELİRLERİ346.027.564Yönetim Ücretleri8 -2.676.399Saklama Ücretleri8 -233.920Denetim Ücretleri8 -13.235Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -522.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -474.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.920.133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)342.107.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)342.107.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 342.107.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932250BIST