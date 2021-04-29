***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 13:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-493.277.265
Net Dönem Karı (Zararı)
342.107.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-164.456.027
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -104.962.994
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -59.493.033
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-759.179.056
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
440.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-759.619.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-581.527.652
Alınan Temettü
11 0
Alınan Faiz
11 88.250.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.869.834.871
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.222.421.109
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -352.586.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.376.557.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.376.557.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.376.557.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.393.270.213
Finansal Varlıklar
9 819.112.102
TOPLAM VARLIKLAR
3.212.382.315
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 440.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
440.013
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.211.942.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 342.107.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.222.421.109
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -352.586.238
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.211.942.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 88.250.387
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 198.284.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 59.493.033
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
346.027.564
Yönetim Ücretleri
8 -2.676.399
Saklama Ücretleri
8 -233.920
Denetim Ücretleri
8 -13.235
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -522.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -474.564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.920.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
342.107.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
342.107.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 342.107.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932250
BIST