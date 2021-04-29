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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 13:57



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.863.587
Net Dönem Karı (Zararı)
3.005.765
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-946.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -940.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-137.585
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-264.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.921.922
Alınan Faiz
11 941.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-252.151
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 62.323.051
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -62.575.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.611.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.611.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.611.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 479.293
Ters Repo Alacakları
17 2.130.985
Finansal Varlıklar
9 270.730
TOPLAM VARLIKLAR
2.881.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 127.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
127.394
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.753.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.005.765
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
62.323.051
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-62.575.202
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.753.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 941.665
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.558.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.751
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.506.309
Yönetim Ücretleri
8 -338.912
Saklama Ücretleri
8 -1.327
Denetim Ücretleri
8 -7.202
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -96.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -56.614
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-500.544
ESAS FAALİYET K 3.005.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 3.005.765



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932255


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Tam 3.084 3.162 31,99  
Yarım 1.491 1.530 15,47  
Çeyrek 748 765 7,74  
Gümüş.Ons 26,37 26,41 0,18  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,05  
B. Petrol 67,80 67,80 1,02  
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