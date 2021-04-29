***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.863.587Net Dönem Karı (Zararı)3.005.765NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-946.258Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -940.507Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.751İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-137.585Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler127.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-264.979FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.921.922Alınan Faiz11 941.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-252.151Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 62.323.051Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -62.575.202YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.611.436Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.611.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.611.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 479.293Ters Repo Alacakları17 2.130.985Finansal Varlıklar9 270.730TOPLAM VARLIKLAR2.881.008YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 127.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)127.394TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.753.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.005.765Katılma Payı İhraç Tutarı (+)62.323.051Katılma Payı İade Tutarı (-)-62.575.202TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.753.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 941.665Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.558.893Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.751ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.506.309Yönetim Ücretleri8 -338.912Saklama Ücretleri8 -1.327Denetim Ücretleri8 -7.202Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -96.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -56.614ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-500.544ESAS FAALİYET K 3.005.765DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 3.005.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932255BIST