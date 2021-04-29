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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 13:58



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-405.896
Net Dönem Karı (Zararı)
79.604
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.610
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -29.026
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-456.190
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-269.774
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-203.350
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-428.196
Alınan Faiz
11 22.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.141.730
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.017.285
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.875.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
735.834
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
735.834
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 735.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 215.955
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 269.774
Ters Repo Alacakları
5 520.163
Finansal Varlıklar
9 232.376
TOPLAM VARLIKLAR
1.238.268
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 16.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.934
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.221.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 79.604
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.017.285
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.875.555
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.221.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 22.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 58.046
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 29.026
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
109.372
Yönetim Ücretleri
8 -12.860
Saklama Ücretleri
8 -475
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.604
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
79.604
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 79.604



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932256


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Tam 3.081 3.160 30,07  
Yarım 1.489 1.529 14,54  
Çeyrek 747 764 7,27  
Gümüş.Ons 26,38 26,40 0,18  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,05  
B. Petrol 67,78 67,78 1,00  
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