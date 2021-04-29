***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-405.896Net Dönem Karı (Zararı)79.604NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-51.610Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -22.584Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -29.026İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-456.190Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-269.774Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-203.350FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-428.196Alınan Faiz11 22.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.141.730Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 10.017.285Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -8.875.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)735.834Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)735.834DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 735.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 215.955Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 269.774Ters Repo Alacakları5 520.163Finansal Varlıklar9 232.376TOPLAM VARLIKLAR1.238.268YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 16.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.934TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.221.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 79.604Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.017.285Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -8.875.555TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 1.221.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 22.300Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 58.046Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 29.026ESAS FAALİYET GELİRLERİ109.372Yönetim Ücretleri8 -12.860Saklama Ücretleri8 -475Denetim Ücretleri8 -2.360Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.045ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-29.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.604NET DÖNEM KARI (ZARARI)79.604DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 79.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932256BIST