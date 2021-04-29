***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.912.647 -74.020.007Net Dönem Karı (Zararı)21.851.645 27.419.074NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.801.072 -27.882.700Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -27.479.361 -27.453.199Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 4.678.289 -429.501İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER124.198.480 -101.137.913Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler18.600 -18.600Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-133.928 89.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler124.313.808 -101.208.685FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR123.249.053 -101.601.539Alınan Temettü12 0 8.221Alınan Faiz12 27.663.594 27.573.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.257.759 72.957.429Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 821.906.349 304.750.686Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -994.164.108 -257.848.542Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 26.055.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.345.112 -1.062.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.345.112 -1.062.578DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 21.362.030 22.424.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.918 21.362.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 546 21.546.898Ters Repo Alacakları5 17.008 0Takas Alacakları5 0 18.600Finansal Varlıklar19 91.412.516 220.404.613TOPLAM VARLIKLAR91.430.070 241.970.111YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 144.643 278.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)144.643 278.570TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 91.285.427 241.691.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)241.691.541 141.315.038Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 21.851.645 53.474.359Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 821.906.349 304.750.686Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -994.164.108 -257.848.542TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)91.285.427 241.691.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 27.663.594 27.573.311Temettü Gelirleri12 0 8.221Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.253.259 1.873.285Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.678.289 429.501ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.238.564 29.884.318Yönetim Ücretleri8 -4.209.238 -2.353.251Saklama Ücretleri8 -71.950 -45.731Denetim Ücretleri8 -7.984 -4.654Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -39.062 -17.362Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -58.685 -44.246ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.386.919 -2.465.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.851.645 27.419.074FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.851.645 27.419.074DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 21.851.645 27.419.074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932474BIST