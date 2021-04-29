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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 18:11



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.912.647 -74.020.007
Net Dönem Karı (Zararı)
21.851.645 27.419.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.801.072 -27.882.700
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.479.361 -27.453.199
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.678.289 -429.501
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
124.198.480 -101.137.913
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.600 -18.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-133.928 89.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
124.313.808 -101.208.685
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
123.249.053 -101.601.539
Alınan Temettü
12 0 8.221
Alınan Faiz
12 27.663.594 27.573.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.257.759 72.957.429
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 821.906.349 304.750.686
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -994.164.108 -257.848.542
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 26.055.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.345.112 -1.062.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.345.112 -1.062.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 21.362.030 22.424.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.918 21.362.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 546 21.546.898
Ters Repo Alacakları
5 17.008 0
Takas Alacakları
5 0 18.600
Finansal Varlıklar
19 91.412.516 220.404.613
TOPLAM VARLIKLAR
91.430.070 241.970.111
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 144.643 278.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.643 278.570
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 91.285.427 241.691.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
241.691.541 141.315.038
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.851.645 53.474.359
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 821.906.349 304.750.686
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -994.164.108 -257.848.542
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.285.427 241.691.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.663.594 27.573.311
Temettü Gelirleri
12 0 8.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.253.259 1.873.285
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.678.289 429.501
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.238.564 29.884.318
Yönetim Ücretleri
8 -4.209.238 -2.353.251
Saklama Ücretleri
8 -71.950 -45.731
Denetim Ücretleri
8 -7.984 -4.654
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -39.062 -17.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -58.685 -44.246
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.386.919 -2.465.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.851.645 27.419.074
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.851.645 27.419.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 21.851.645 27.419.074



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932474


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